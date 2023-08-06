الأحد 06 آب 2023
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أجانب الدوري السعودي يجذبون أنظار الجماهير الأردنية

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من مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي - (ارشيفية)
عمان - أسهمت التعاقدات العالمية التي أبرمتها أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في جذب أنظار عشاق الكرة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الشارع الرياضي الأردني الذي راح يتحدث عن قيمة هذه التعاقدات وقوتها ونجومية اللاعبين المستقطبين، ما دفع هذا الجمهور لترقب انطلاقة منافسات الدوري السعودي.اضافة اعلان
وشهدت الأيام القليلة الماضية، تعاقدات تاريخية للأندية السعودية مع نجوم عالميين ومدربين على أعلى المستويات، حيث تم التعاقد، على سبيل المثال لا الحصر، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني والمدرب الإنجليزي جيرارد، وغيرهم من النجوم، ما أسهم في جذب أنظار عشاق الكرة المتيمين بهؤلاء النجوم الذين سيلعبون في دوري عربي.
ويرى الشارع الرياضي الأردني، أن الخطوات الرياضية المتسارعة والمدروسة للقائمين على الرياضة السعودية ومؤسسات الدولة، أسهمت في ثورة التعاقدات، خاصة بعد أن تولت مؤسسات كبيرة الإشراف على الأندية، في عمل وفر الموارد المالية للأندية لإبرام صفقات مالية كبيرة لم يكن أحد يتوقعها.
ويؤكد مشجعون، في تصريحات لـ”الغد”، أن المملكة العربية السعودية، ستحظى بالكثير من المكاسب في هذه الخطوات، حيث لن تقتصر هذه المكاسب على النواحي الرياضية، بل ستمتد إلى الترويج السياحي للدولة.
ويقول مدرب حراس المرمى الأردني خالد سلطان، الذي سبق وأن عمل مدربا للحراس في نادي النصر السعودي، أن الدوري السعودي لكرة القدم سيصبح دوريا عالميا يحظى بمتابعة الكثيرين حول العالم، وهو أمر مهم وضروري للترويج للمملكة السعودية رياضيا وسياحيا.
وأضاف ان “نجوم الكرة العالميين الذين تم استقطابهم للعب في الدوري السعودي، يحظون بجماهيرية كبيرة حول العالم، حيث ستتحول هذه الجماهير لمتابعة نجومهم المفضلين، وبالتالي الانتقال لمتابعة الدوري السعودي القادر على الوصول للعالمية نظرا لنوعية النجوم المستقطبين، وللبنية التحتية المتكاملة، ناهيك عن عشق السعوديين وهوسهم بكرة القدم”.
أما العاشق لنادي الهلال السعودي فراس عبدالمجيد، فقد اعتبر أن الدوري السعودي دخل العالمية، حيث بات قادرا على تحويل أنظار الجماهير من الدوريات الأوروبية المتراجعة إلى الدوري السعودي، وهذا ما سيحصل قريبا.
وبين عبد المجيد، أن القائمين على الدوري السعودي، يجب أن يتنبهوا إلى نقطة مهمة، تتمثل في كيفية الترويج الصحيح للدوري السعودي، والقنوات الناقلة وما شابه من هذه التفاصيل التي تساعد على إيصال الدوري لأكبر شريحة حول العالم.
وأضاف “أنا أتابع الدوري السعودي منذ سنوات طويلة، وأعشق الديربيات مثل الهلال والنصر، الاتحاد والأهلي، النصر والاتحاد، وهذه المباريات القوية، ليزداد شغفي بالدوري السعودي بعد قدوم النجوم أمثال رونالدو وساديو ماني وبنزيما وغيرهم من النجوم”.
أما المشجع أحمد عاصي، فقد أكد أن انتقال نجمه المفضل كريم بنزيما لفريق الاتحاد السعودي، دفعه للاهتمام أكثر بفريق الاتحاد بشكل خاص والدوري السعودي بشكل عام.
وكشف عاصي عن استخدام “غوغل” في الوقت الحالي، للبحث عن تدريبات فريق الاتحاد والتعرف على أجواء تواجد بنزيما في هذا الفريق، مؤكدا أنه سيكون متابعا لجميع مباريات الاتحاد في الدوري السعودي، لافتا النظر أيضا إلى أن أحد أصدقائه كشف له أيضا عن متابعته لفريق الأهلي في ظل استقطابه لنجمه المفضل رياض محرز.
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