طاجكستان تعلن تشكيلتها وتعسكر في قطر استعدادا لمواجهة "النشامى"

يحيى قطيشات

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عمان – ينتظر ان يصل إلى عمان في الثالث من شهر حزيران (يونيو) المقبل، منتخب طاجكستان لكرة القدم، لمواجهة المنتخب الوطني في المواجهة الحاسمة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والمقررة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السادس من الشهر ذاته.وأعلن المدير الفني للمنتخب الطاجيكي الجورجي جيلا شيكيلادز، قائمة اللاعبين للمباراة والتي تتكون من رستم ياتيموف، مخير الدين خاسانوف، داليرجون باروتوف، وحدة خانونوف، زوير جورابوف، مانوشهر سافاروف، مهروبون كريموف، أختام نزاروف، تبريز إسلاموف، سوديكجون كوربونوف، رحماتشو رحماتزودا، بارفيزجون عمربويف، أليشر شوكوروف، فاتخولو أوليمزودا، أميربيك جورابوف، إكسوني بانجشانبي، أمادوني كامولوف، شرفجون سولخوف، أبو بكر سليمانوف، شاخروم سامييف، شيرفوني ماباتشوف، رستم سويروف ونور الدين خامروكولوف، ويغيب عن التشكيلة أليشر جليلوف بسبب الإصابة.وأعلن الاتحاد الطاجيكي، عن توفير كافة وسائل الراحة للمنتخب والعمل إيجاد البيئة المناسبة وصولا لتحقيق الهدف المنشود بخطف احدى بطاقتي التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، حيث بدأ المنتخب تدريباته أمس وسيدخل خلال الأيام المقبلة في معسكر تدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة.إلى ذلك، يبدأ منتخب النشامى تدريباته يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، عقب ختام منافسات دوري المحترفين مساء يوم بعد غد السبت، بعدما أنجز اتحاد الكرة مع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر الداخلي المغلق، والذي سيقتصر في بدايته على اللاعبين المحليين وعدد من المحترفين، بانتظار وصول بقية اللاعبين المحترفين بالخارج من بداية مرحلة أيام الفيفا، والتي تستمر من الثالث ولغاية الحادي عشر من الشهر المقبل، علما بأن "النشامى" يختتم مشواره في التصفيات يوم الحادي عشر من الشهر ذاته بمواجهة المنتخب السعودي، حيث ستتحدد هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي.وسيعلن عموتة قائمة المنتخب لمباراتي طاجكستان والسعودية عقب معرفة هوية بطل الدوري السبت المقبل.وتشير المعلومات أن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة سيحتفظ بغالبية التشكيلة التي اختارها لمواجهتي المنتخب الباكستاني ومعظمها من اللاعبين المحترفين بالخارج، كما أن الفرصة متاحة لضم عدد محدود من اللاعبين الذي تألقوا خلال الأسابيع الماضية من عمر دوري المحترفين، حيث تبدو فرصة ثنائي الفيصلي حسام أبو الذهب وخالد زكريا سانحة للتواجد في التشكيلة الجديدة.وضمت قائمة المنتخب الأخيرة لمواجهي المنتخب الباكستاني اللاعبين يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، احمد الجعيدي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.ويركز الجهاز الفني كثيرا على استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم نتيجة المباراة المقبلة أمام منتخب طاجكستان، والتأهل الرسمي للمرحلة المقبلة، وخوض اللقاء الأخير أمام المنتخب السعودي، والذي سيقام عند الساعة التاسعة مساء على ستاد الأول بارك بالرياض.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجكستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.ويرنو الشارع الرياضي الذي يقف خلف النشامى بقوة، لفوز عريض ومهم على منتخب طاجكستان، والتأهل الرسمي إلى المرحلة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026. وأصبح النشامى على بعد خطوة من حجز مكانه في أمم آسيا 2027، والتأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، وهو بات يحتاج لثلاث نقاط فقط من أجل حسم التأهل، أما الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة كبيرة يمنحه صدارة المجموعة، ويحسن من تصنيفه الدولي قبل إجراء عملية قرعة المرحلة الثالثة والحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026 والتي تسحب يوم السابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والتي ستضم 18 منتخبا متأهلا من المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات المونديال وأمم آسيا 2027، حيث ضمنت 7 منتخبات تأهلها لهذه المرحلة وهي قطر واليابان وإيران وأوزبكستان والعراق والإمارات وأستراليا، وتبقى 11 مقعدا سيتم التعرف على أصحابها من خلال آخر جولتين من الجولة الثانية للتصفيات المشتركة.وتملك القارة الآسيوية 8 مقاعد ونصف مقعد، بعد زيادة عدد مقاعد المونديال في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لـ48 منتخبا، وهذا يعزز من آمال وطموحات الشارع الرياضي في تحقيق النشامى لإنجاز تاريخي غير مسبوق في التأهل للمونديال المقبل.