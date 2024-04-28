الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يترقب موعد التحاق عموتة.. والجهاز المساعد في عمان قريبا

1714319001200464100
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان –الغد - ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته، اعتبارا من يوم  الثامن والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، تحضيرا للمواجهتين المرتقبتين والمهمتين  أمام منتخب طاجيكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة غلى كأس العالم 2026.اضافة اعلان
ولم يصدر اتحاد الكرة برنامجا واضحا لبدء التدريبات، لحين الجلوس مع الجهاز الفني، والوقوف على موعد انتهاء دوري المحترفين.
 ويصل الجهاز الفني المساعد لعموتة إلى عمان خلال الأيام المقبلة، فيما لم يتلق اتحاد الكرة موعدا نهائيا من المدير الفني الحسين عموتة بموعد وصوله، حيث غادر إلى المغرب في إجازة خاصة جاءت عقب الإنجاز التاريخي للمنتخب المتمثل بالفوز بوصافة بطل آسيا التي اختتمت في قطر يوم 10 شباط (فبراير) الماضي.
ويعتمد رسم برنامج اعداد المنتخب بشكل نهائي، على المدير الفني عموتة الذي لم يفصح حتى الآن عن موعد عودته إلى عمان، خاصة في ظل الحديث عن ظروف خاصة قد تمنعه من مواصلة مشواره مع المنتخب، خاصة بعد مباراتي طاجكستان والسعودية.
  إلى ذلك يبحث اتحاد الكرة عن تامين مباراة ودية للنشامى في عمان قبل مواجهة منتخب طاجيكستان والتي ستقام عند الساعة الثامنة والنصف على ستاد عمان، إضافة إلى دخول المنتخب في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، وتشير المعلومات أن عموتة سيحتفظ بغالبية التشكيلة التي اختارها لمواجهتي المنتخب الباكستاني ومعظمها من اللاعبين المحترفين بالخارج والذين سينظمون للمنتخب تباعا وتكتمل التشكيلة بدخول فترة أيام الفيفا، كما أن الفرصة متاحة لضم عدد محدود من اللاعبين الذي تألقوا خلال الأسابيع الماضية من عمر دوري المحترفين. 
 ويركز الجهاز الفني كثيرا على استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم نتيجة المباراة طاجيكستان، والتأهل الرسمي للمرحلة المقبلة، وخوض اللقاء الأخير أمام المنتخب السعودي والذي سيقام عند الساعة التاسعة مساء على ستاد الأول بارك بالرياض. 
 ويأمل اتحاد الكرة والجهاز الفني في دعم ومؤازرة جماهيرية خلال المباراة المقبلة للنشامى، والتي تعد مواجهة صعبة امام منتخب متطور، بحثا عن إعادة الصورة الرائعة للجماهير والحضور المميز الذي آزر النشامى بسهرة رمضانية جميلة في مباراته أمام المنتخب الباكستاني في عمان.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.
ويرنو النشامى لحسم إحدى بطاقتي التأهل للدور الثالث من عمان ، ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً بأن آسيا تتمثل بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.
ويعول الشارع الرياضي المحلي كثيرا عن المنتخب الوطني لكرة القدم، لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال، حيث ارتفعت سقف الطموحات بعد إنجاز النشامى في كأس آسيا، أملا في الوصول إلى المونديال المقبل الذي سيضم 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1714316910920328000

خسارتان أمام لبنان تكشفان حاجة منتخب الشابات لعمل مضاعف

منذ3 ساعة
1714316911530328200

6 أندية تشارك في قرعة "المحترفات" اليوم

منذ3 ساعة
1714317712700388500

مهرجان "الأمل والأحلام" في نسخته الثانية.. رسائل إنسانية تحت مظلة التايكواندو

منذ3 ساعة
1714317712750388700

الحسين والفيصلي يتقدمان بثقة.. وانجا يقترب من تكرار "الهداف".. والشديفات بديل "صاروخي"

منذ3 ساعة
1714308722033102400

منتخب الأمن العام ثانيا في البطولة العسكرية لالتقاط الأوتاد

منذ3 ساعة
1714306261723053200

اتحاد عمان يتطلع لرد اعتباره أمام الإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

صمود لأكثر من 200 يوم

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟

ماهر أبو طير |اليوم

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

نضال منصور |اليوم

هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟

أحمد عوض |اليوم

موعد واختبار قريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

بين شفيق وسعيد

مالك العثامنة |اليوم

الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات | منذ3 ساعة
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات | منذ3 ساعة
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 