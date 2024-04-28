"النشامى" يترقب موعد التحاق عموتة.. والجهاز المساعد في عمان قريبا

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عمان –الغد - ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته، اعتبارا من يوم الثامن والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، تحضيرا للمواجهتين المرتقبتين والمهمتين أمام منتخب طاجيكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة غلى كأس العالم 2026.ولم يصدر اتحاد الكرة برنامجا واضحا لبدء التدريبات، لحين الجلوس مع الجهاز الفني، والوقوف على موعد انتهاء دوري المحترفين.ويصل الجهاز الفني المساعد لعموتة إلى عمان خلال الأيام المقبلة، فيما لم يتلق اتحاد الكرة موعدا نهائيا من المدير الفني الحسين عموتة بموعد وصوله، حيث غادر إلى المغرب في إجازة خاصة جاءت عقب الإنجاز التاريخي للمنتخب المتمثل بالفوز بوصافة بطل آسيا التي اختتمت في قطر يوم 10 شباط (فبراير) الماضي.ويعتمد رسم برنامج اعداد المنتخب بشكل نهائي، على المدير الفني عموتة الذي لم يفصح حتى الآن عن موعد عودته إلى عمان، خاصة في ظل الحديث عن ظروف خاصة قد تمنعه من مواصلة مشواره مع المنتخب، خاصة بعد مباراتي طاجكستان والسعودية.إلى ذلك يبحث اتحاد الكرة عن تامين مباراة ودية للنشامى في عمان قبل مواجهة منتخب طاجيكستان والتي ستقام عند الساعة الثامنة والنصف على ستاد عمان، إضافة إلى دخول المنتخب في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، وتشير المعلومات أن عموتة سيحتفظ بغالبية التشكيلة التي اختارها لمواجهتي المنتخب الباكستاني ومعظمها من اللاعبين المحترفين بالخارج والذين سينظمون للمنتخب تباعا وتكتمل التشكيلة بدخول فترة أيام الفيفا، كما أن الفرصة متاحة لضم عدد محدود من اللاعبين الذي تألقوا خلال الأسابيع الماضية من عمر دوري المحترفين.ويركز الجهاز الفني كثيرا على استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم نتيجة المباراة طاجيكستان، والتأهل الرسمي للمرحلة المقبلة، وخوض اللقاء الأخير أمام المنتخب السعودي والذي سيقام عند الساعة التاسعة مساء على ستاد الأول بارك بالرياض.ويأمل اتحاد الكرة والجهاز الفني في دعم ومؤازرة جماهيرية خلال المباراة المقبلة للنشامى، والتي تعد مواجهة صعبة امام منتخب متطور، بحثا عن إعادة الصورة الرائعة للجماهير والحضور المميز الذي آزر النشامى بسهرة رمضانية جميلة في مباراته أمام المنتخب الباكستاني في عمان.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.ويرنو النشامى لحسم إحدى بطاقتي التأهل للدور الثالث من عمان ، ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً بأن آسيا تتمثل بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.ويعول الشارع الرياضي المحلي كثيرا عن المنتخب الوطني لكرة القدم، لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال، حيث ارتفعت سقف الطموحات بعد إنجاز النشامى في كأس آسيا، أملا في الوصول إلى المونديال المقبل الذي سيضم 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا.