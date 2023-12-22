قطيشات: 80 % من اتفاقية رعاية "الطائرة" ستذهب إلى الأندية في العام الأول

مصطفى بالو

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عمان - أكد نائب سمو رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، سترعى حفل إشهار رعاية مدارس التربية الريادية للعبة، المتوقع إقامته خلال الأسبوع المقبل في أحد فنادق العاصمة.وثمن قطيشات جهود المدير العام لمدارس التربية الريادية يوسف داوود، على ما سيقدمه من دعم للعبة خلال مدة الاتفاقية، واصفا إياه بالشخصية الوطنية الذي يوجه بوصلة اهتمامه لرفعة رياضة الوطن.وحول تفاصيل اتفاقية الرعاية التي ستوقع بين الطرفين، أجاب قطيشات لـ"الغد": "اتفقنا وداوود على تفاصيل الاتفاقية كافة، وبقي إنجاز تفاصيل صغيرة، ولا أستطيع الحديث عن القيمة المالية للرعاية، لكنها مفاجأة سارة لجميع أركان اللعبة، وستكون مدة الاتفاقية 3 سنوات، من شأنها أن تدفع الطائرة الأردنية للتحليق بقوة في الأجواء العربية والإقليمية، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية".وشرح قطيشات: "سنوجه ما نسبته 80 % بالموسم الأول من الاتفاقية، نحو أندية اللعبة، مؤمنين بأن توفير السيولة المادية للأندية، من خلال مضاعفة الدعم السنوي، على سبيل المثال، من شأنه أن يساعدها في ميزانيات إنفاقها على إعداد وتجهيز فرقها، ويعود بالفائدة المالية على المدربين واللاعبين، ويرفع من حدة المنافسة في مسابقاتها الرسمية، ويؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للعبة".وشدد قطيشات: "المال يعد عصب التطوير ويقود إلى الإنجازات في أي لعبة رياضية، والإنفاق على فرق ونشاطات الكرة الطائرة لا يقارن بقيمة مصاريف كرة القدم، إلا أن داوود وعد بتقديم مبلغ مالي مناسب بحسب شروط الاتفاقية، ما يساعدنا على اللحاق بركب التطور وردم الفجوة التي وجدت لأسباب عديدة منها المالية في سنوات سابقة، ونحن متفائلون إلى حد كبير بهذه الخطوة الني نعتبرها خبرا سارا لأركان ومحبي اللعبة".ومن ناحية ثانية، أكد قطيشات قرب التوصل لاتفاق مع وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب، على جعل صالة قصر الرياضة، الحاضن الرسمي الأول لنشاطات ومنتخبات الكرة الطائرة.وقال: "هي خطة مهمة طال انتظارها، وتعد ملازمة لاتفاقية الرعاية من حيث الأهمية، خصوصا في ظل ما تعانيه رياضتنا من ضعف في البنية التحتية، وصلنا إلى اتفاق بإعطائنا الأولوية في نشاطاتنا وتدريباتنا، ونشكر تجاوب المعنيين مع طرحنا من خلال مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة".وأردف قائلا: "نسير لتوثيق وإنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، استجابة لطرحنا المسبق، والمتمثل بتوفير الصيانة والتأهيل للصالة وأروقتها، حيث سنجتمع خلال أيام، مع المعنيين في وزارة الشباب والخلايلة، لإبرام اتفاقية بهذا الخصوص، وإنجاز الاتفاق الرسمي، خاصة وأن داوود تكفل بتوفير ما يلزم لتأهيل الصالة، والذي يظهرها بحلة جديدة مع بدء العد التنازلي لاستضافتنا بطولة الأندية العربية في عمان خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل".وعما ينتظر الطائرة الأردنية بعد إنجاز صفقتي الرعاية وتأهيل صالة قصر الرياضية، قال قطيشات: "تعاقدنا في وقت سابق مع مدير فني عربي على سوية عالية وهو هيثم الوسلاتي، ولدينا منتخبات وقفت على منصات تتويج، مثل المنتخب النسوي الحاصل على فضية غرب آسيا داخل الصالات، وقدم منتخبا الشباب والرجال مستويات طيبة مؤخرا، وهناك أندية فاعلة على صعيد الرجال، مثل شباب الحسين الذي اقترب من المربع الذهبي في بطولة غرب أندية غرب آسيا، ودي لاسال المقبل على الظهور العربي المشرف في الإمارات خلال دورة الألعاب العربية النسوية، وأعتقد أن ما تم إنجازه سيشكل دعما قويا لمواصلة الخطط وتحقيق الأهداف المرصودة".وزاد: "لدينا مشاركة مهمة لبطل الدوري شباب الحسين ووصيفه عيرا في بطولة الأندية العربية خلال شهرين، وما يهمنا الحضور المشرف للعبة والمنافسة عربيا، ونحن شركاء لهما ولدينا تصوراتنا في دعم مشاركتهما، ولدينا منتخبات من البراعم إلى الرجال، ومثلها المنتخبات النسوية التي تكثف استعداداتها حاليا بتدريبات لا تتوقف، وسنستضيف 5 بطولات عربية وإقليمية، ونركز على المواهب الفتية باعتبارها الوقود الحقيقي لطائرتنا، ونجتهد إلى تحقيق أهدافنا بتوجيهات سمو الأميرة آية بنت الفيصل، ولدينا طموح مستقبلي بأن تصبح الكرة الطائرة من أهم الرياضات المحلية في وقت قريب".