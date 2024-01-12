قفزة نوعية للشطرنج الأردنية في بطولة كأس ريلتون

مصطفى بالو

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عمان - أكد رئيس اتحاد الشطرنج والنادي الملكي م. نواف إرشيدات، أن فضية عز الدين المعاقبة، وبرونزية سيف مالك في كأس ريلتون بالسويد مؤخرا، تؤكدان على تعاقب الأجيال الشطرنجية للنادي والمنتخبات الوطنية.وبين إرشيدات أن مثل هذه الإنجازات تشير، إلى مدى نجاح نهج نادي الشطرنج الملكي واتحاد اللعبة في رعاية المواهب وصقلها وزجها في بطولات شطرنجية دولية قوية، تنفيذا لرؤية الأب الروحي للحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال رحمه الله.وأضاف إرشيدات في رده على استفسارات “الغد”: “نبارك للبطلين الواعدين عزالدين المعاقبة وسيف مالك، وزملائهما في وفد النادي الملكي، وما حققوه من نتائج عزز وحسن تصنيفهم الدولي، على صعيد منافسات الكلاسيك والسريع والخاطف، وأثمن جهود مدربيهم الذين عملوا بروح الفريق، وقدموهم بحجم البطولة التنافسية بعد تدريبات ومعسكرات مكثفة بالنادي، والتي قادت إلى هذا التميز في السويد”.وتابع: “تعتبر هذه المشاركة الثانية لواعدينا في مهرجان ريلتون الدولي، المهرجان المفتوح لمختلف الأعمار في منافسات الشطرنج الكلاسيك والخاطف والسريع، والنتائج تثلج الصدور وتعزز من خططنا الراعية للمواهب والدافعة نحو اكتشاف الوجوه الجديدة على مستوى الجنسين، والتي نقدم لها الدعم والرعاية بإسم النادي والمنتخبات الوطنية لتعزيز رصيد إنجازات الشطرنج الأردنية في المشاركات الخارجية”.وأردف: “نفتخر بتصدير الموهبة أحمد الخطيب من جنبات النادي الملكي للشطرنج، وحقق إنجازا غير مسبوق للعبة بحصوله على لقب أول “جرااند ماستر” بالأردن، وكذلك الموهبة الصاعدة ربى القضاة، وغيرهم من الأبطال والبطلات المنجزين للشطرنج الأردني”.من جانبه، أهدى مدرب النادي والمنتخب الوطني المرافق للابطال أحمد سعادة الأنجاز الفريد للوطن، مضيفا: “شاركنا في المهرجان العالمي للشطرنج المعروف بكأس ريلتون في نسخته 51، والتي اقيمت فعالياته للشطرنج الكلاسيك والخاطف والسريع، بمشاركة عالمية واسعة في العاصمة السويدية ستوكهولم، ورافقني الأبطال لاعبي النادي الملكي لؤي سمير، سيف مالك، علي القيسي، وعزالدين المعاقبة، بدعم مباشر من نادي الشطرنج الملكي وعبر مظلتنا اتحاد الشطرنج الملكي، وقدم جميع الأبطال مستويات رائعة، وأكدوا حضور الشطرنج الأردني في المنافسات العالمية سواء من خلال فضية المعاقبة وبرونزية مالك”.وجاءت الميدالية الفضية من خلال الواعد المعاقبة، الذي حصل على المركز الثاني في منافسات “Rilton 1800” للشطرنج الكلاسيك، والتي شهدت مشاركة 106 لاعبين يمثلون 18 دولة، أبرزها السويد، انجلترا، الولايات المتحدة، اسبانيا، استونيا، فنلندا، المانيا، اليونان، الهند، كوريا الجنوبية، لاتفيا، بولندا، لوكسمبورج، رومانيا، سنغافورة والفلبين.وارتفع تصنيف المعاقبة الدولي 35 نقطة، فيما حقق المركز الأول اللاعب الفلبيني زافرا كيم، والثالث اللاعب السويدي ويليام جيوناري .وجاءت الميدالية البرونزية من خلال الواعد مالك، والذي حصل على المركز الثالث في مسابقة “Rilton Elo”، والتي شهدت مشاركة 130 لاعبا، يمثلون 27 دولة، أبرزها النمسا، السويد، المانيا، بوليفيا، استراليا، هولندا ،سويسرا، تركيا، فنزويلا، صربيا، منغوليا، سيريلانكا، النرويج، بولندا، رومانيا، كرواتيا، بلغاريا، الهند، وفرنسا، وارتفع تصنيفه نالك الدولي 18 نقطة، بالشطرنج الكلاسيك، في وقت حصل فيه اللاعب الهولندي فان جيروين على المركز الأول، وحلت ثانية اللاعبة السويدية مارجريتا زاريتوفسكا.وشارك اللاعبون في منافسات الشطرنج السريع والخاطف، وحققوا نتائج ايجابية، حيث ارتفع تصنيف اللاعب سيف مالك 27 نقطة دولية، وارتفع تصنيف اللاعب علي القيسي 49 نقطة دولية، وتصنيف اللاعب عزالدين المعاقبة 86 نقطة دولية بالشطرنج الخطاف، فيما ارتفع تصنيف اللاعب لؤي سمير 5 نقاط دولية، وعلي القيسي 22 نقطة دولية، والمعاقبة 51 نقطة دولية بالشطرنج السريع.