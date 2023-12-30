الشطرنج في 2023.. "الخطيب" أول "جراند ماستر" بالأردن وميداليتان عربيتان

مصطفى بالو

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عمان - تسجل لاتحاد الشطرنج خطواته في تطوير منافسات هذه الرياضة، وإدخالها إلى بيوت الأردنيين، واهتمامه بتعاقب الأجيال الشطرنجية على صعيد الذكور والإناث، منطلقا من رؤية الأب الروحي الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، ووصاياه التي غدت نبراس عمل لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة م. نواف إرشيدات.وحقق الواعد أحمد الخطيب إنجازا غير مسبوق للشطرنج والرياضة الأردنية، عندما حصل على لقب "جراند ماستر" (أستاذ دولي كبير)، كأول لاعب أردني يصل إلى هذه الإنجاز، من خلال مشاركته في البطولة العربية التي جرت في الخرطوم، خلال شهر آذار (مارس) الماضي وتتويجه بالميدالية الذهبية.وأضافت الواعدة المتألقة ربى القضاة، إنجازا مهما في بطولة العرب في السودان أيضا، عندما تقلدت الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، رغم صغر سنها وخوضها غمار المنافسة في أولى المشاركات الخارجية، والتي صبغتها ايضا بتميز فردي بحصولها على لقب أستاذة دولية (WIM).ولعل السمة البارزة في خطة اتحاد الشطرنج، إقامته للبطولات الدورية التي تفرض مشاركة جميع الفئات العمرية حتى الرجال والسيدات، وتوزيعها بين البطولات الفردية والجماعية لمختلف الدرجات، لتقام على مدار العام، والتي يهدف منها اتحاد اللعبة الذهنية إلى زج اللاعبين واللاعبات في بطولات متعاقبة، بغرض الاحتكاك والبقاء بالفورمة، خصوصا وأن أغلبهم ضمن صفوف المنتخبات الوطنية لجميع الفئات، وتخضع أيضا هذه البطولات لرصد مدربي المنتخبات لاكتشاف مواهب جديدة.وأقيمت البطولات الفردية للفئات العمرية، والرجال والسيدات، والتي أفرزت أبطال المملكة، وعلى صعيد أندية الدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب البطولات التصنيفية للشطرنج السريع والخاطف والكلاسيك.على صعيد الأندية، واصل النادي الملكي تميزه باحتكاره لقب دوري الدرجة الأولى، عندما توج بطلا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بمشاركة 9 أندية، وحل الحصن وصيفا والمهندسين في المركز الثاني، فيما توج نادي جديتا بلقب الدرجة الثانية، وتأهل إلى الأولى برفقة وصيفه عين كارم، فيما حل الوطني بالمركز الثالث. وعلى المستوى الفردي، ظفر اللاعب حسن الصامد بلقب ببطولة المملكة للموسم 2023، بعد أن جمع 7 نقاط من 9 جولات، متقدما بكسر التعادل على الثاني لؤي سمير، والثالث أنس خويرة، رغم تساويهم بالرصيد ذاته، وحل بالمركز الرابع سيف مالك برصيد 6.5 نقطة، وبالمركز الخامس سمير منصور برصيد 6 نقاط.وفي بطولة المملكة للسيدات، توجت الواعدة ربى القضاة بطلة المملكة، بعد أن جمعت 8 نقاط من 9 جولات، فيما حلت بالمركز الثاني سيرينا عرفات، بعد أن تقدمت بكسر التعادل على الثالثة جيداء هلال، والرابعة نور الجوالدة، رغم تساويهن برصيد 6.5 نقطة، وجاءت بالمركز السادس جنا جوالدة، متقدمة على مايا إيراني التي حلت بالمركز السابع بكسر التعادل، رغم تساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما.ولعل من النقاط المضيئة للشطرنج الأردنية، قدرتها على تصدير المواهب الأردنية خارج حدود الوطن، من خلال احتراف المدرب الوطني واللاعب أحمد سعادة، ولاعب النادي الملكي يزن البشايرة في الدوري السويدي، من خلال تمثيلهما فريق "يونشوبينج" أحد أندية المقدمة.