50 لاعبا في قائمة "المصارعة".. وخطة إعداد شاملة للمنتخبات الوطنية

خالد تيسير العميري

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عمان – قررت اللجنة الفنية في اتحاد المصارعة، اختيار 50 لاعبا لتمثيل المنتخبات الوطنية بنوعيها "الحرة والروماني" من القائمة الأولية التي ضمت 118 لاعبا بمختلف الفئات العمرية، وذلك تمهيدا لإخضاعهم إلى تدريبات مكثفة وإشراكهم في المعسكرات والبطولات العربية والإقليمية، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية لتمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة.وأجرى اتحاد المصارعة مؤخرا تدريبات للاعبي المراكز والأندية - الذين تم ترشيحهم للإنضمام إلى التجمع الأولي - قبل أن تسفر الإختبارات التنافسية والمهارية للاعبين عن اختيار النخبة منهم، وفقا لما أكده نائب رئيس الإتحاد والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات.واعتمدت اللجنة الفنية المكونة من عضوية، م. رائد صدقي ونايف علوش وحمزة عودالله، على توصية المدربين المشرفين لعملية التصفية، حيث تم اختيار 30 لاعبا للمصارعة الرومانية للفئات تحت 15 و17 و20 و23 عاما بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر، فيما تم اختيار 20 لاعبا للفئات ذاتها في المصارعة الحرة بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.وسيخضع اللاعبون الذين وقع عليهم الإختيار إلى خطة إعداد شاملة، حيث ستكون البداية بإشراكهم في الجولة الأولى من دوري المصارعة للفئة تحت 15 عاما للحرة والروماني، والتي تقام يومي 26 و27 كانون الثاني (يناير) الحالي، على أن يعقبها تنظيم الجولة الثانية للفئة تحت 17 عاما يومي 9 و 10 شباط "فبراير" المقبل، كما تقام بطولة محلية للفئة تحت 20 و23 عاما نهاية الشهر ذاته.وسيشارك المنتخب الوطني للمصارعة في بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها السعودية في الفترة من 3 إلى 7 آذار (مارس) المقبل، وهي المحطة الأولى التي تسبق المشاركة في البطولة الآسيوية، حيث سينخرط اللاعبون بمعسكر تدريبي محلي للفئات العمرية كافة يقام في نيسان (أبريل) المقبل بمشاركة دول، بولندا ورومانيا والولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا، تتبعه المشاركة في بطولة العرب بالجزائر، وذلك كمحطة تحضيرية تسبق استضافة المملكة لبطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها السعودية أيضا بالفترة من 6 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل.ويراهن "المصارعة" على أن تشكل المعسكرات فرصة حقيقية للاستثمار والتطور لتفريخ المواهب وزيادة القاعدة، وسط تطلعات بأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتنظيم واستضافة المعسكرات الدولية والبطولات، والتي ستعود بفوائد عديدة على منظومة اللعبة بشكل عام، إلى جانب تعزيز مفهوم السياحة الرياضية.وفيما يتعلق بمسار التأهل الأولمبي، ستكون الأنظار شاخصة نحو اللاعبين سلطان علي ضامن "مصارعة رومانية" وآرزو شاميل "مصارعة حرة"، حيث يقيم اتحاد المصارعة معسكرا للاعبين في بلغاريا خلال شباط (فبراير) المقبل، تعقبه المشاركة ببطولة "نيكولا بتروف" الدولية، والتي تشهد مشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى العالم، ثم يتوجه اللاعبان بعد استراحة قصيرة في العاصمة عمّان، لخوض معسكر تدريبي في قيرغيزستان أو أذربيجان، يسبق المشاركة في بطولة آسيا وتأهيلية آسيا للأولمبياد، والتي تقام خلال أيار (مايو) المقبل في قيرغيزستان. ولدى السيدات، تنخرط اللاعبات في معسكر خارجي يقام مطلع آذار (مارس) المقبل، يسبق مشاركتهن في بطولة دولية بتركيا للفئات تحت 15 و17 و20 عاما تقام نهاية الشهر ذاته، في إطار رحلة تحضيرهن للإستحقاق الآسيوي الذي يقام في الأردن والسعودية تواليا.إلى ذلك، أنهى الحكم الأولمبي منير السلاق، مشاركته في بطولة العالم التصنيفية للاعبين التي أقيمت في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث شارك السلاق في التحكيم والكنترول، سعيا لكسب نقاط إضافية تعزز حظوظه في المشاركة بإدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.