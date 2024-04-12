الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب تواصل ارتفاعاتها القياسية

سبائك ذهب - (تعبيرية)
سبائك ذهب - (تعبيرية)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه.

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وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


ويتجه الذهب للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية الحالي.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 28.75 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ شباط 2021.
وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1049.83 دولار.


وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية. -(بترا)

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