الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتراجع ولكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ذهب
ذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط ارتفاع للدولار الأميركي، ولكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في 5 أسابيع بعد تلقيها دعماً من إبقاء الفدرالي الأميركي على توقعاته لخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري.

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 وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأونصة، ولكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
هذا وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للمعدن الأصفر بـ 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأونصة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار.


هذا وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي. -بترا

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