إجراءات مالية تؤخر الربط الكهربائي مع العراق

رهام زيدان

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عمان- قالت مصادر في شركة الكهرباء الوطنية: “إن تأخر استكمال بعض الإجراءات المالية من قبل الجانب العراقي ما يزال يحول دون إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين”.وبينت الشركة في ردها على سؤال لـ”الغد” أمس، أنه لا معيقات أخرى في مشروع الربط سوى الإجراءات المالية وأنه سيتم اطلاق المشروع فور استكمالها من قبل الجانب العراقي.وكان من المفترض البدء بتصدير الكهرباء من الأردن إلى العراق قبل 5 أشهر في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، إلا أنه تم التأجيل شهرين ثم شهرين آخرين، بعد أن تم استكمال إنجاز البنية التحتية المطلوبة في البلدين.وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، وضع رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة ونظيره العراقي حينها مصطفى الكاظمي، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين، بحيث يتم تزويد العراق بـ150 ميغاواط في المرحلة الأولى ثم 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، ثم 900 ميغاواط في المرحلة الثالثة.وبعد ذلك، تم البدء بتجهيز المحطات اللازمة للمشروع وتم إنجازها جميعا وجرى مد الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية صيف العام الماضي، وأصبح جاهزا فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن على أن يكون البدء خلال أيام في ذلك الوقت.في الوقت ذاته، بينت مصادر عراقية لـ”الغد”، أن هناك بعض الأمور الفنية لديهم يجري استكمالها قبل التشغيل الرسمي لمشروع الربط بين البلدين.ووفقا لمصادر عراقية، فإن الفترة الماضية شهدت بعض التطورات التي عطلت تشغيل المشروع مثل اعتداءات على خطوط النقل، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف، وقال المصدر: “إن الربط كان من المفترض أن يتم تشغيله بشكل رسمي مع نهاية العام الماضي، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن نتيجة لتلك الأسباب”.وكان من المفترض أن يتم بدء تغذية الشبكة العراقية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مرحلة أولى وبقدرة تزويد تبلغ 50 ميغا واط إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط في هذه المرحلة تزود لاحقا لباقي المناطق وفقا لمصادر أردنية وعراقية في ذلك الوقت، علما بأن موعدا سبق ذلك للتزويد حدد في نهاية آب (أغسطس) الماضي.يذكر أن الحديث عن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق كان منذ العام 2004، حيث مر المشروع بمراحل متعددة من المفاوضات والاتفاقات منذ ذلك الوقت.ويزود الأردن حاليا مركز طريبيل الحدودي مع العراق بالطاقة الكهربائية، بلغ حجم الطاقة المصدر إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) 6.4 غيغاواط من 6.6 غيغاواط مساعة في العام 2022 من إجمالي طاقة كهربائية صدرتها المملكة العام الماضي، بلغت نحو 200.4 غيغاواط ساعة مقارنة بنحو 191.5 غيغاواط ساعة خلال السابق له وبزيادة نسبتها 4.7 % .