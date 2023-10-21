إطلاق برنامج لتنمية رواد الأعمال وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

طارق الدعجة

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عمان - أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أخيرا برنامجا جديدا لتنمية رواد الأعمال وإنشاء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (EDIP-Jordan).ويهدف البرنامج الذي اطلعت عليه “الغد” إلى بناء القدرات الإدارية والتسويقية والمالية والفنية لرواد الأعمال الجدد ومساعدة رواد الأعمال الجدد على اعداد خطط العمل اللازمة لتنمية أعمالها ومساعدتهم على تنفيذها وربط رواد الاعمال الجدد مع اصحاب الاختصاص والخبرة لتقديم التوجيه والمشورة اللازمة لتطوير اعمالهم.كما يهدف البرنامج الى تحفيز وتشجيع الشباب على التوجه الى ريادة الاعمال ونشر ثقافة ريادة الاعمال ارشاد رواد الأعمال الجدد على الجهات التمويلية وتشبيكهم معها فيما يستهدف البرامج 20 شركة ناشئة عمرها من 2 - 3 سنوات.وتتمثل مكونات البرنامج في دعم فني يشمل التدريب والارشاد وربطهم مع الجهات الداعمة بالإضافة إلى تقديم دعم فني يشمل برنامج تدريبي في مجال ريادة الأعمال وتوفير مرشدي أعمال لكل صاحب شركة على حدة.وحدد البرنامج معايير وشروط للاستفادة من خدمات البرنامج منها أن تكون شركة مسجلة في الأردن وعمرها بين 2-3 سنوات وتعمل في أحد القطاعات الاقتصادية المنتجة وان يتوفر في أصحاب الشركة الطموح والقدرة على النمو بالإضافة إلى أن تكون خبرات أصحاب الشركة ملائمة وذات علاقة بطبيعة المنتج أو الخدمة التي سيقدمها للزبون وان تتوفر في صاحب الشركة صفات رواد الأعمال الناجحين.وبحسب تفاصيل البرنامج تعطى الأولوية للشركات الناشئة التي تتوفر فيها مقومات النمو وتتوفر في أصحابها صفات رواد الأعمال الناجحين وتعطى الاولوية للمشاريع المدارة أو المملوكة من قبل سيدات.وحددت المؤسسة آخر موعد لاستقبال طلبات الشركات الراغبة للاستفادة من خدمات البرنامج يوم الخميس المقبل فيما يستمر عمل البرنامج لمدة ستة أشهر يقدم الدعم الفني من تدريب وارشاد وتوجيه والتشبيك ويتم تغطية تكاليفه من البرنامج بالكامل.وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج بمراجعة وتقييم الطلبات إداريا واختيار المشاريع التي تنطبق عليها شروط البرنامج وإجراء مقابلات شخصية لأصحاب المشاريع واختيار أصحاب المشاريع الذين تتوفر فيهم صفات رائد الأعمال الناجح بالإضافة إلى اخضاع اصحاب المشاريع الى برنامج تدريبيي يناسب احتياجاتهم تنظيم ندوات تضم جهات حكومية وخاصة لتقديم معلومات تناسب احتياجات أصحاب المشاريع.كما تشمل تنظيم لقاءات مع رواد أعمال ناجحين وعرض قصص نجاح ملهمة ربط أصحاب المشاريع مع مرشدين وضباط ارتباط من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم التوجيه والمشورة والارشاد ومتابعة صاحب المشروع ومساعدته في تطبيق خطة العمل وتشبيكه مع الأشخاص والجهات القادرة على مساعدته وارشاد صاحب المشروع إلى مصادر التمويل المتوفرة في الأردن وتشبيكه معها ومتابعة المشاريع شهريا من قبل موظفي المؤسسة.