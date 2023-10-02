الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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7 شركات أردنية ناشئة في برنامج "توتش داون"

ريادة الأعمال- تعبيرية
ريادة الأعمال
عمان- قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أمس "إن 7 شركات أردنية ناشئة تشارك حاليا في برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية توتش دوان".اضافة اعلان
وبين عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن هذه الشركات تم اختيارها بناء على معايير موحدة من بين 55 شركة أردنية ناشئة تم تأهيلها من أصل 90 شركة.
ويهدف برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية "توتش داون" الذي تقدر موازنته بنحو 440 ألف دولار مقدمة كدعم للبرنامج من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان، إلى مساعدة 16 شركة ناشئة أردنية للوصول إلى السوق الأميركية وبناء شراكات وإجراء دراسات للسوق بهدف التوسع.
وبين عبيدات، أن الشركات الأردنية تتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأميركية ولفترة 6 أسابيع متواصلة ستلتقي خلالها مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية وتنظم لها زيارات ولقاءات مع خبراء ومستثمرين وشركاء محتملين وحاضنات أعمال أميركية، للاطلاع على السوق الأميركية والتعرف على سبل التواجد والتواصل معها لدعمها في إمكانية الوصول لها وتوسيع أعمال الشركات الأردنية.
وقال "هذه الشركات تمثل الفوج الأول من الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج الذي ينفذ بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وحاضنة أعمال "إي بارك" بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، مستهدفا الشركات الناشئة والريادية التي تأسست في الأردن، والقابلة للنمو والتوسع ومن كل القطاعات".
وأكد عبيدات أن باب استقبال الطلبات للفوج الثاني من البرنامج مفتوح حاليا أمام الشركات الناشئة الأردنية وحتى 12 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، حيث سيجري اختيار 9 شركات ناشئة أردنية للمشاركة في هذا الفوج.
وقال "البرنامج في مجمله يهدف الى مساعدة 16 شركة ناشئة أردنية على التشبيك والوصول الى السوق الأميركية، حيث جرى الانتهاء من اختيار ودعم الفوج الأول في انتظار اختيار الفوج الثاني".
وأشار إلى أهميته في التغلب على تحدي الوصول الى الأسواق، مثل السوق الأميركية، مبينا أن الشركات المستفيدة من البرنامج ستحظى بدعم مالي، إلى جانب الإرشاد والتوجيه والمساعدة على بناء خطة التوسع والوصول إلى السوق الأميركية وتشبيكها بمسرعات وبرامج دعم ريادة في أميركا.
ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه. 
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