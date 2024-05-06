الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"البورصة" تعمل على تحديث وزيادة أمان شبكات الاتصال بالتعاون مع "إكستريم نتوركس"

بورصة عمان
بورصة عمان
عمان- الغد- أعلنت "إكستريم نتوركس"؛ الشركة الرائدة في مجال الشبكات السحابية، عن نيتها نشر شبكة سلكية ولاسلكية جديدة آمنة وشاملة لبورصة عمان. وتعد بورصة عمان مؤسسة مالية حيوية في المملكة؛ حيث توفر بيئة آمنة ومنظمة لتداول الأوراق المالية، وتتخذ دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية من خلال العمل المستمر على تطوير سوق رأس المال الوطني، إلى جانب توفير منصة للمستثمرين والشركات لتداول الأسهم، مع تأكيد الالتزام من قبل بورصة عمان بالشفافية والعدالة وسهولة الوصول إلى أنظمة التداول، مما يعزز الثقة في سوق رأس المال الوطني ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية.اضافة اعلان
لذلك، تحتاج بورصة عمان إلى شبكة موثوقة ومرنة تستطيع أن تدعم العمليات اليومية المستمرة، بما في ذلك أنظمة التداول الإلكترونية التي تسهل عملية التداول الفعالة، وهو ما يضمن الأمان لكمية كبيرة من نقل البيانات الحساسة. وبفضل قدرات تقنية الاتصال الشاملة من "إكستريم Fabric Connect"، ومحولات سلسلة "Universal Series" الـ7000 والـ5000، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي عالية السرعة، يمكن لبورصة عمان تحسين أداء الشبكة ورفع كفاءتها وأمنها لاستيعاب العدد المتزايد من الأجهزة والتطبيقات المتصلة عبر الشبكة. علاوة على ذلك، ستمكن تقنية "Fabric Connect" بورصة عمان من توسيع خدمات الشبكة بشكل آمن عبر المناطق الجغرافية ومراكز البيانات المختلفة، إلى جانب أتمتة معظم مهام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بإعدادات شبكة الاتصالات، مما يقلل من نسبة التدخل البشري وما يتضمنه من أخطاء محتملة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الأعمال.
م. فادي سوداح، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في بورصة عمان، قال "إن شراكتنا مع ‘إكستريم نتوركس’ مستمرة منذ أكثر من عقدين، وقد ساعدت هذه الشراكة بورصة عمان على الريادة في استخدام تقنيات الشبكات المتقدمة، حيث إن لدينا شبكة اتصالات في بورصة عمان متطورة ومستقرة وآمنة يمكن الاعتماد عليها، وذلك بفضل المنتجات التي تقدمها شركة ‘إكستريم نتوركس’ في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية".
وأشار أيضا إلى أن البورصة وضعت خطة مفصلة وشاملة لتنفيذ هذا المشروع المهم بأعلى مستويات الكفاءة والأمان، بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار الأنظمة الإلكترونية والخدمات المقدمة من قبل البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني. وتضمن تحديث وتطوير أجهزة شبكة الاتصال على جميع المستويات، مما يخدم مؤسسات سوق رأس المال الوطني، الشركات المساهمة العامة، شركات الوساطة المالية، ومزودي البيانات المحليين والدوليين بشكل آمن ومستقر.
وأعرب المهندس فادي سوداح عن تقديره للشراكة بين بورصة عمان و"إكستريم نتوركس"، التي كان لها دور حاسم في تأسيس بنية تحتية للشبكة مستقرة، آمنة وفعالة. كما أثنى على مشاركة الشريك المحلي، شركة الأوائل المتخصصة للخدمات الفنية، التي أسهمت بشكل ملحوظ في نجاح المشروع. بفضل الاحتراف والتفاني الذي أظهره فريق شركة الأوائل التقني، تم ضمان الاستمرارية التشغيلية وتقديم الدعم الفنى والاستشارات التقنية في إنجاح المشروع بالتعاون مع فريق الفني لدائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بورصة عمان. الدعم الفعال الذي قدمته شركة الأوائل المتخصصة للخدمات الفنية في معالجة المشكلات وضمان استمرارية عمليات البورصة كان عنصرا حاسما. هذه الشهادة تؤكد مكانة شركة الأوائل المتخصصة للخدمات الفنية كشريك موثوق به في تقديم حلول البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
تم استخدام أعلى التقنيات المتاحة في عمليات الاتصال سواء كانت سلكية أو لاسلكية في الأجهزة الجديدة، مما يعزز شبكة الاتصالات ويزيد من كفاءة وأمان الأنظمة المختلفة، ويوفر سرعة عالية في نشر المعلومات. المهندس فادي سوداح، أكد أهمية هذا التحديث في تعزيز عمليات الاتصال الآمن بين الأنظمة الإلكترونية في سوق رأس المال الوطني، خاصة نظام التداول الإلكتروني والأنظمة الإلكترونية لدى أعضاء البورصة.
محمد المومني، مدير المبيعات الإقليمي، شركة  "إكستريم نتوركس، قال "يشرفنا التعاون مع بورصة عمان في هذا المشروع، حيث نعمل معا على تنفيذ بيئة شبكية جديدة ومطورة، تمكن من المزيد من الابتكار والاتصال واستدامة عمليات التداول مستقبلا. إن حلول ‘إكستريم’ تعد نقلة نوعية لعملائنا الإقليميين في القطاع المالي، حيث تسهل على مؤسسات مثل بورصة عمان توسيع نطاق خدماتها، مع الحفاظ على الأمان والثقة مع عملائها".
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