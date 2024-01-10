الريادة في 2023.. إنجازات متميزة محليا وعربيا وعالميا

إبراهيم المبيضين

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عمان– رغم قساوة العام 2023 الذي شهدنا في ربعه الأخير مرارة ووحشية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 23 ألف شهيد، وما ألقت به هذه الحرب من آثار سلبية على نفسية الناس والاقتصاد، إلا أن رياديين أردنيين تمكنوا من كسر “قساوة” المشهد عندما تمكنوا من التميز في فعاليات ومسابقات وقوائم متخصصة بريادة الاعمال والتقنية على المستويات المحلية والعربية والعالمية.وحاز الرياديون والأكاديميون والمبدعون الأردنيون على مراكز متقدمة في مسابقات وجوائز متخصصة في مجال الريادة والتقنية والبحث العلمي، من بين مئات المتقدمين لهذه الجوائز حول العالم، كما حظي آخرون باختيار منظمات عالمية لهم لقيادة مبادرات تعنى بالشباب والابتكار والتقنية في المنطقة العربية من الأردن.وجاءت هذه الانجازات التي رصدتها “الغد” وسجلت على مدار العام 2023، لتؤكد تميز قطاع الريادة الأردني الذي يحتل المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.البيانات المتوافرة تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.في قطاع متخصص مثل قطاع الألعاب الالكترونية، تميز الريادي الأردني نور خريس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميس الورد المتخصصة بتطبيقات ألعاب الموبايل على مستوى عالمي.وحصل خريس على جائزة الأسطورة لألعاب الموبايل من قبل جوائز “بوكت جيمر” في فئة “إنجازات العمر “تقديرًا لنجاحه في عالم صناعة ألعاب الموبايل وعمله في هذا المجال لمدة تزيد على عشرين عاما.وجوائز “بوكت جيمر” لألعاب الموبايل تأسست لتكريم أفضل الشركات والأفراد الذين يساهمون في تطوير صناعة ألعاب الموبايل، و “ أسطورة الموبايل” هي جائزة خاصة لتكريم المساهمة المتميزة في صناعة ألعاب الموبايل.وخلال العام الماضي اعلن عن انجاز لشباب أردني من خلال شركة “ريبلت” التي استطاعت استقطاب اهتمام “جوجل” لتدخل معها بشراكة استراتيجية.وشركة “ريبلت” المتخصصة في مجال “البرمجة المتكاملة” أسسها شباب أردنيون مبدعون درسوا في مدارسنا وجامعاتنا وتعبوا في تطوير مهاراتهم وأنفسهم لتصبح شركتهم من أهم الشركات العالمية في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.وفي انجاز للرياديات الأردنيات وقدرتهن على خلق مشاريع وافكار متميزة تخدم المجتمع والاقتصاد، حققت الريادية الأردنية، مؤسسة شركة “مرايتي” الناشئة المتخصصة في بيع منتجات التجميل رموز صادق العام الماضي المرتبة الثانية في مسابقة ريادية ضمن مبادرة “شي وينز اريبيا” التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية مستهدفة دعم ومساعدة الرياديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وسجلت صادق هذا الانجاز عن مشروع “مرايتي”، الذي أطلقته في العام 2017 ، الفعالية التي نظمتها “شي ونز اريبيا” في مراكش بالمغرب، من بين مائة سيدة وريادية أعمال شاركن في الفعالية التي تهدف إلى تكريم السيدات المؤثرات في مجتمعاتهن من خلال ابتكارهن وعملهن على مشاريع تقنية.وكان مشروع “مرايتي” يقدم خدمات التجميل للسيدات في أماكن تواجدهن، ثم دفعت ظروف الكورونا الشركة إلى التحول نحو مبيعات مستحضرات التجميل الطبيعية.وفي قطاع الريادة الاجتماعية تمكنت 3 مؤسسات ومبادرات أردنية اجتماعية من الفوز في بداية العام الماضي في النسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية التي تكرم أفضل الأعمال التطوعية في العالم.وفي مجال التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر فاز بالجائزة من الأردن مشروع تمكين الذي قدمته جمعية نماء للتنمية المجتمعية من الأردن، وفي مجال التعليم والقضاء على الجهل ومحو الأمية، فاز من الأردن مشروع كندة للأطفال من الأردن، وأما في مجال البيئة والمناخ والطاقة النظيفة فاز من الأردن برنامج العاملين الخضر المقدم من جمعية الجيل الاخضر من الأردن.وحصلت الريادية الأردنية لين ملكاوي مؤخرا، على جائزة دولية مرموقة مقدمة من تحالف الأمم المتحدة للحضارات وبدعم من شركتي “بي ام دبليو” و”أكسنتشر”، من خلال مؤسستها “مؤسسة وصل للتوعية والتثقيف”، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى زيادة مشاركة الشباب الاجتماعية والسياسية في المجتمع.وتمكنت شركة “ ديجي زاق” الشركة الناشئة الأردنية المتخصصة في حلول التسويق والاعلان الرقمي خلال العام الماضي من انهاء جولة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة المدار من مجموعة العربي للاستثمار “ اييه بي انفست” دون الإفصاح عن قيمة الجولة.وتأسست الشركة عام 2015، حيث تعمل على توفير حلول التسويق بالعمولة لمختلف الشركات، بجانب توفير أدوات لقياس عوائد الانفاق والنتائج من الإعلانات وتتبع أدائها في الوقت الفعلي.وفي قطاع الريادة الاجتماعية، تميز الأردني صدام سيالة عندما جرى اختياره ليكون عضوا لمجتمع المشرق العربي من قبل فريق قيادة مجتمع “ جلوبال شابرز” في المنتدى الاقتصادي العالمي.وسيعمل سيالة وهو المؤسس لمؤسسة “أنا أتعلم” بموجب الترشيح على تطوير العديد من المراكز التابعة للمبادرة العالمية في منطقة بلاد الشام، بما في ذلك عمان وبيروت وبيت لحم وبيرزيت والقدس الشرقية وأربيل وغزة ونابلس ورام الله وطرابلس.واستطاع الرياديون الأردنيون: محمد زعترة المؤسس لشركة “وجيز”، وجاسر الحراسيس، وثائر اللداوي الشريكان المؤسسان لمؤسسة “روبوتنا” من أن يتفوقوا على مستوى المنطقة عندما وردت أسماؤهم في قائمة حديثة لفوربس هي قائمة “المؤثرين ممن أعمارهم تحت 30 عاما” والتي تعتبر منصة تكريم للشباب المتميزين داخل مختلف الصناعات.وجرى اختيار الثلاثة استنادًا إلى تأثيرهم الإيجابي والابتكار في مجالاتهم المختلفة.واختتمت شركة “زين الأردن”، منتصف العام الماضي نسختها الثالثة من برنامج “زين المبادرة”، والتي فاز بها 19 فائزاً من اصحاب الافكار والمشاريع الريادية.وستقوم زين بتمكين الفائزين من إنشاء مشاريع مستدامة تعود بالنفع على المجتمع وتعمل على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتوفير خدمات ومنتجات محلية.ونالت الأكاديمية الأردنية الدكتورة زهر علي الساعي مؤخرا، ثلاث جوائز ذهبية في ثلاث فئات من جوائز “ستيفي الشرق الأوسط، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023.وشارك في المسابقة عن العام الحالي أكثر من 800 مشارك من المنظمات عبر 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.واحتلت أربع رياديات أردنيات العام الماضي مواقع في قائمة حديثة لفوربس حملت اسم 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية” للعام 2023.والرياديات الأردنيات اللواتي جرى اختيارهن من هذه القائمة هن: نور الحسن من خلال العلامة التجارية “ترجمة”، علا دودين من خلال العلامة التجارية “بت اويسس”، دينا سمعان عن العلامة التجارية “ كوين مينا” وايمان حيلوز عن العلامة التجارية وشركتها الريادية “أبجد”.وأعلن خلال العام الماضي عن نتائج جائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي “بنسختها الثانية وهي الجائزة التي تنظمها شركة “أورانج الأردن” بالشراكة مع جمعية “إنتاج”.وبعد التقييم تم اختيار 3 مشاريع فائزة، حيث حلّت رهف زوربا عن مشروع “ نلسا” في المركز الأول، ونالت ظلال الشمايلة المركز الثاني عن أكاديمية “ايزي روبوت كيتس” ، وجاءت هديل أبو زايد في المركز الثالث عن مشروع “هيل ليج”.وحصلت الباحثة من قسم العمل الاجتماعي في كلية الآداب في الجامعة الأردنية الدكتورة هدى الحجاج، على جائزة فينوس الدولية التاسعة للباحث المتميز في العمل الاجتماعي للعام الحالي، التي نظمتها منظمة فينوس الدولية في مدينة تشناي الهندية، وشارك فيها العديد من الباحثين من جميع أنحاء العالم.وفازت الدكتورة ياسمين مراد من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية العام الماضي بجائزة الباحثة المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية وهي جائزة دولية تقدم من “ فينوس” العالمية ومنظمة “ابكس”.وتمنح هذه الجائزة للمتميزات في إعداد البحوث العلمية في مجال الهندسة الإنشائية.وتمكن الريادي الأردني، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة ألعاب الموبايل “طماطم” حسام حمو، من تحقيق انجاز باختياره للانضمام إلى منتدى القادة العالميين الشباب، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.وتمكنت الريادية الأردنية ريما دياب، من نيل منصب أول سفيرة للذكاء الاصطناعي كأول أردنية تحصل على هذا المنصب مثلما حصلت على أرفع جائزة في الذكاء الاصطناعي تمنحها منظمة شبكة الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميا ومقرها سويسرا، من بين مرشحات من 21 دولة.وفي إنجاز جديد لقطاعي الريادة والبحث العلمي، شاركت الريادية الأردنية أمينة أبو حمدة في مؤتمر ومسابقة عالمية لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” المسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة الأميركية.وتعد مشاركة الريادية الأردنية أبو حمدة، وهي اختصاصية تغذية علاجيه، إنجازا أردنيا كونها الأردنية والعربية الوحيدة التي تشارك في المؤتمر العالمي لـ”ناسا” الذي انعقد في اريزونا.وأعلن خلال العام الماضي عن فوز الأستاذة الدكتورة سناء بردويل من الجامعة الأردنية ، الأكاديمية بكلية الصيدلة في الجامعة الأردنية، بجائزة لوريال- يونسكو للنساء في مجال العلوم.ووقع الاختيار على بردويل، بوصفها أفضل باحثة شابّة ضمن 6 باحثات في المشرق العربي لعام 2023.وتسلط مؤسسة لوريال-يونسكو كل عام الضوء على باحثات متميزات حول العالم لتشجيعهن على المضي قدمًا في البحث العلمي.وحصلت الأستاذة الدكتورة رلى درويش عميدة كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية على جائزة زمالة الاتحاد العالمي للصيدلة التي تمنح لمن أظهروا قيادة قوية وتميز في مجال الصيدلة.وخلال العام الماضي قرر مجلس العمداء في جامعة ترينجانو الماليزية، منح الأكاديمي الأردني الدكتور بلال محمود الوادي، نائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال وعضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة الزيتونة؛ جائزة “أيقونة الخرّيجين الدوليّين” التي شهدت تنافسا كبيرا بين الدارسين في الجامعات الماليزية من مختلف دول العالم.