تحويلات المغتربين ترفع الطلب على الدينار

ِعبد الرحمن الخوالدة

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عمان- أكد عاملون في قطاع الصيرفة، أن هنالك طلبا نشطا على الدينار، في ظل ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج.وتوقع عاملون في القطاع، أن يستمر الطلب على الدينار الأردني بالارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن الطلب على الدينار يقابله أيضا طلب مرتفع على بعض العملات، كالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.وأكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود حركة نشطة وطلب ملحوظ على الدينار لدى شركات الصرافة في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.وأرجع سلطان نشاط حركة الإقبال على الدينار إلى ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، فضلا عن تحسن مؤشرات النشاط التجاري.وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنحو %1.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.وبحسب بيانات المركزي، بلغت قيمة هذه التحويلات نحو 2.251 مليار دينار مقابل قرابة 2.221 مليار.وتوقع سلطان أن يستمر التحسن على طلب الدينار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تتزايد فيه عادة قيمة تحويلات العاملين في الخارج.وأشار سلطان إلى أن السياسات والإجراءات التي ينتهجها البنك المركزي تأتي في سبيل الحفاظ على جاذبية الدينار وثبات سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ما يعزز الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي بالمملكة.ولفت سلطان إلى أن انخفاض قيمة عدد من العملات في دول المنطقة، له انعكاس إيجابي على الدينار الأردني ويعزز من مكانته وثقته لدى المستهلك المحلي وكذلك المستثمر.وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي "إن حركة الطلب على الدينار الأردني في السوق المحلية جيدة"، رابطا حركة الطلب الجيدة باستمرار ارتفاع حوالات العاملين في الخارج، إضافة ارتفاع الصادرات الوطنية في الفترة الأخيرة.وأوضح السعودي أن ثبات أسعار صرف الدينار في السوق المحلية، يمنح الحرية للقطاعات التجارية والمستثمرين على ممارسة الأعمال، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدينار.وأكد السعودي أن استمرار التدفق النقدي في السوق الأردنية يحصن الدينار الذي يعد ثبات سعره صمام أمان للاقتصاد الوطني، متوقعا أن يستمر ارتفاع الطلب على الدينار خلال الفترة المقبل.وحول أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية أمام الدينار الأردني في السوق المحلية، بين السعودي أن سعر صرف الريال السعودي يبلغ 18.9 قرش، فيما يناهز سعر صرف اليورو 77 قرشا، و يبلغ سعر صرف الدولار أمام الدينار 70.9 قرش.واتفق المستثمر في القطاع علاء ديرانية مع سابقيه حول وجود طلب جيد وملموس على الدينار في أسواق الصرافة المحلية، متوقعا استمرار ارتفاع الطلب على الدينار خلال الأشهر المقبلة.وبين ديرانية أن ارتفاع الطلب على الدينار محليا، جاء نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى عودة حركة السياحة الداخلية والعربية مؤخرا، إلى جانب النشاط الموسمي مع بداية العام لتراخيص ورسوم التأمين والمسقفات لدى القطاعات المختلفة، علاوة على ارتفاع تحويلات المغتربين.وأوضح ديرانية، أن الريال السعودي والدرهم الإماراتي من العملات الأكثر إقبالا من قبل الأردنيين خلال الفترة الأخيرة.وتنشط في قطاع الصرافة المحلي نحو 250 شركة وفرعا لها موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.