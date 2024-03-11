الإثنين 11 آذار 2024
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وزارة المالية تصدر أمرا ماليا للصرف على النفقات العامة للشهر الحالي

وزارة المالية
وزارة المالية

أصدر وزير المالية محمد العسعس اليوم الاثنين، الأمر المالي رقم 3 لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.


وأكد العسعس في الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات
المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب
حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".

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كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة ". - (بترا)

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