11.4 ألف مركبة عاملة بـ"التطبيقات الذكية"

تيسير النعيمات

ارتفع عدد المركبات العاملة ضمن أسطول التطبيقات الذكية في الأردن إلى 11.492 ألف مركبة في نهاية العام الماضي مقارنة مع 11.202 ألف في نهاية العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 2.5 %.

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وبحسب إحصائيات هيئة تنظيم النقل البري، بلغ عدد شركات التطبيقات الذكية العاملة والمرخصة في الأردن 7 شركات.



وفيما يتعلق بأعداد سيارات التكسي الاصفر فقد انخفض عددها إلى 5.267 ألف مركبة من 5.346 ألف مركبة خلال فترتي المقارنة، بتراجع نسبته 1.4 % كما انخفض عدد مكاتب التكسي الأصفر إلى (128) بعد أن كان (130) مكتبا.



وأظهرت إحصائيات الهيئة استقرار درجة الرضا عن خدمات النقل العام في الأردن عند نسبة 68 % في نهاية الربع الأخير من السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.



وبين تقرير إحصائيات شهر كانون الأول (ديسمبر) المتعلقة بالبيانات في الربع الاخير من العام الماضي، الذي أصدرته الهيئة، ارتفاع عدد الحافلات لكل 1000 نسمة إلى 0.54 (نصف حافلة) بعد أن كان 0.42 نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام 2022 .



وارتفع الانفاق الرأسمالي للهيئة العام الماضي 2023 بشكل ملحوظ اذ بلغ (12.394.703) دينار بعد ان كان عام 2022 8.413.239 دينارا .



كما بلغ متوسط العمر التشغيلي لاسطول النقل العام السنة الماضية الى 12.9 سنة بعد ان كان العام قبل الماضي 11.97 عاما.

وارتفع معدل عمر أسطول الشحن إلى 19 سنة نهاية العام 2023 فيما كان نهاية العام الذي سبقه 18.4 سنة.



وزاد عدد الاسطول لوسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتكسي) نهاية العام الماضي (39250) بعد أن كان العدد في العام الذي سبقه ( 37926) بزيادة نسبتها 3.4 %.



وانخفض عدد مركبات السرفيس العمومي ضمن اختصاص الهيئة إلى 1002 مركبة بعد ان كان عددها 1016 مركبة.



وانخفض عدد الحافلات العمومي ضمن اختصاص الهيئة الى (714) حافلة بعد ان كان (817) حافلة فيما ارتفع عدد سيارات التأجير السياحية الى (12458) حافلة من (11893) نهاية العام 2022.



وانخفض عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي الى (235) مكتبا بعد أن كان (237) مكتبا وعدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية الى ( 10760 ) بعد ان كان (11294)، وانخفض عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة الخصوصية الى (9914) بعد ان كان (10424 ).



كما انخفض عدد الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية ليصبح (846) بعد ان كان (870) واصبح عدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي (833) ارتفاعا من (754) وارتفع عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي (411) من (324) فيما انخفض عدد الحافلات المسجلة بصفة نقل سياحي الى (422) من (430) بينما بقي عدد شركات النقل السياحي كما هو (16).



واستقر عدد سيارات تكسي المطار عند (228) مركبة وبقي عدد مكاتب تكسي مطار وحيد وبقي عدد سيارات تكسي المعبر كما هو (30) مركبة وكذلك عدد مكاتب تكسي المعبر (1).



وشهدت أعداد مركبات تكسي السيارت الفخمة (ليموزين) انخفاضا اذ اصبحت (596) بعد أن كانت (622) سيارة كما انخفض عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة بمقدار مكتب واحد ليستقر عند (25) مكتبا.



فيما ارتفع عدد سيارات مكتب تكسي فندقي الى (118) من (111) سيارة فيما بقي عدد مكاتب تكسي فندقي كما هو (14) كما استقر عدد سيارات التكسي لذوي الاحتياجات الخاصة (تكسي اصفر) عند (30) سيارة.



أما أسطول النقل الدولي فقد ارتفع الى ( 234 ) من (231) كما ارتفع عدد مشغلي النقل الدولي بمقدار مشغل واحد ليصل الى (31) مشغلا. وارتفع اسطول شركات التأجير بمقدار واحد ليبلغ (957).



وبخصوص عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة تأجير فسجل ارتفاعا إلى (643) اذ كان (622) حافلة فيما انخفض عدد الحافلات المسجلة بصفة تأجير الى (314) بعد ان كان (334) حافلة كما انخفض عدد شركات التأجير (18) وان (21) شركة بيد ان عدد سيارات سفريات خارجية ارتفع الى (1160) بعد ان كان (1107) سيارات.



وزاد عدد شركات النقل المدرسي شركة واحدة ليبلغ (25) وشهد اسطول شركات النقل المدرسي زيادة ملحوظة الى (1636) من (11202) وبقي عدد الحافلات لذوي الاحتياجات الخاصة (24).



وتم تحديث 7 من الباصات العمومي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي فيما كان عدد الباصات التي تم تحديثها في نفس الفترة من العام 2022 (6) حافلات.



أما عدد الحافلات العمومي التي تم تحديثها (تراكمي للعام 2023) فبلغ (87) انخفاضا من 138 حافلة.

وبلغ عدد الحافلات العمومي التي تم تحديثها لجميع الاعوام (9345) في نهاية العام 2023 بينما كان في نهاية العام 2022 ولجميع الاعوام (3858) حافلة.



وأظهر التقرير الربعي الاخير للعام 2023 لنقل البضائع على الطرق ان اعداد الشاحنات الاجمالي حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) بلغ في 2023 (18166) المملوك منها للافراد (13518) بنسبة (74.4 %) وللشركات (4648) بنسبة ( 25.6 % ).



وانخفض عدد الرؤوس القاطرة من (18166) بعد ان كان (20308) بتراجع نسبته 11 % فيما ارتفع عدد المقطورات إلى (22556) بعد ان كان في العام الذي سبقه (21447).



وزادت أعداد شركات النقل المتخصص على الطرق حسب نمط النقل الى 336 شركات منها: للحاويات 117 شركة، البضائع العامة 151، السيارات 9، المثقلات 9، المبرد 9، الاغنام والمواشي 3، الزيوت النباتية 3، النفط الخام ومشتقاته 31، الباطون الجاهز 4 مقارنة مع 329 شركة منها: 116 للحاويات، 141 للبضائع العامة، و 110 للسيارات وللمثقلات 9، والمبرد 7، والاغنام والمواشي 4، ومثلها للزيوت النباتية، و33 للنفط الخام، و5 للباطون الجاهز.

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