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13 شركة أردنية تبدأ غدا مشاركتها بمعرض الـ"فانسي فوود" في نيويورك

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معرض فانسي فوود (أرشيفية)
تبدأ 13 شركات اردنية كبرى متخصصة بصناعة الغذاء يوم غد ( الاحد) مشاركتها بمعرض الفانسي فوود، الذي سيفتتح اعماله في مدينة نيويورك. 
وينظم المشاركة الاردنية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام  جمعية المصدرين الأردنيين، فيما تتوزع الشركات الصناعية المحلية المشاركة بالمعرض على شركات متخصصة في قطاعات الحلويات العربية والبهارات والزعتر والمكسرات والقهوة.اضافة اعلان
وقال مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة  في بيان صحفي اليوم  إن المشاركة الاردنية بالمعرض  تمثل فرصة للتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة وواعدة، ولاسيما تلك التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة.
واكد ابو رحمة ان المعرض يشكل أكبر حدث متخصص في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية، ويستقطب عارضين وزائرين من شتى دول العالم  مشيرا الى ان  الجمعية تتولى المشاركة بالمعرض منذ العام 2013  وذلك ضمن الخطط والبرامج  التي تتبنها لدعم وتمكين الصناعة من دخول أسواق جديدة. 
ودعا ابو رحمة الشركات إلى تعزيز الاستفادة من المشاركة بالمعرض من خلال التشبيك والترويج للصناعة الأردنية والسعي إلى عقد الصفقات واستقطاب مشترين.
 وشدد على أهمية دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها أنجح السبل لترويج الصادرات وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في زيادة الصادرات الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة الى اكثر من 9 مليار دينار.
واكد ابو رحمة ان السوق الأميركية تعد من أقوى الأسواق، من حيث القوة الشرائية، فيما تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين
ويرتبط الأردن مع الولايات المتحـدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري 
 وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال  الربع الاول من العام الحالي  بنسبة 8 % لتصل إلى 394 مليون دينار مقابل 365 مليون دينار للفترة نفسها من العام  الماضي.
 يشار الى ان جمعية  المصدرين الاردنيين تأسست عام 1988، وأخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة بتنمية صادرات المملكة الصناعية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.
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