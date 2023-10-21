%62 الإنجاز بتنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل

تيسير النعيمات

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عمان- أظهر ملخص تقرير متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني من العام الحالي الصادر عن وزارة النقل أن 62 % من المشاريع يتقدم بحسب الخطة.وبين الملخص أن 38 % من المشاريع البالغ عددها 60 مشروعا تأخر عن الخطة.وأوضح ملخص التقرير، توقف مشروع دراسة مسح سلوك الأفراد في التنقل باستخدام بيانات الاتصال ضمن برنامج تطوير قطاع النقل / تطوير دراسات قطاع النقل، فيما يسير برنامج تطوير منظومة النقل (تطوير البنية التحتية) حسب الخطة ويتضمن البرنامج مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية حسب الخطة إذ وصلت نسبة الإنجاز في استملاكات الأراضي لهذه الغاية 66 % فيما وصلت نسبة الإنجاز لدراسات المركز اللوجيستي في الماضونة 5 %.ويسير مشروع إعادة تأهيل نقطة تفتيش الارصاد في مطار الملكة علياء الدولي حسب الخطة.ويسير برنامج تطوير قطاع النقل (تطوير خدمات النقل) في مشروع تتبع المركبات والآليات الحكومية ( 1700 مركبة / آلية ) بمرحلتيه الأولى والثانية ضمن الخطة المرسومة.أما إدارة مشروع اعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي حسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمستثمر فتسير حسب الخطة.وتم انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لاستثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني (ماركا) وتم انجاز المرحلة الاولى لمشروع تأهيل المدرج والممرات المساعدة وزيادة طول الممر المساعد الرئيسي وتأهيل نظام الانارة الأرضية وردم الوادي في مطار عمان المدني فيما تتأخر عملية ردم الوادي شمالي المدرج عن الخطة.كما تم إنجاز إدارة ومتابعة مشروع تحديث نظام تفتيش حقائب مستودع الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي.وضمن برنامج تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال تسهيل النقل والتجارة سار مشروع عقد ورشات عمل محلية والتدريبية حسب الخطة فيما يتأخر مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي عن الخطة.وفي برنامج توفير انظمة نقل صديقة للبيئة يتأخر مشروع الربط للنقل العام الرابط بين مدينتي عمان والزرقاء (حافلات التردد السريع) خلال الربع الثاني من العام 2023.ويسير مشروع تدريب موظفي وزارة النقل وفق الخطة التدريبية الداخلية للوزارة للاعوام (2021 – 2023) ضمن برنامج الإدارة والخدمات المساندة (بناء القدرات) وفق الخطة.اما في برنامج رفع الجاهزية الإلكترونية والمعرفية وادامتها فيسير مشروعا صيانة الأنظمة الإلكترونية والمعرفية والتقنية، وشراء واستبدال أجهزة وشبكات الحاسوب ضمن الخطة.ولم يبدأ العمل بأي مشروع من المشاريع الخمسة ضمن برنامج تطوير خدمات الأرصاد الجوية وهي : شراء وتركيب رادار في المنطقة الجنوبية، انشاء محطة راديوسبوند في المنطقة الجنوبية، شراء وتركيب مقصات رياح، شراء نموذج تنبؤات عددي، شراء أجهزة معايرة الرياح.وأظهر تقدم سير العمل في في تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية للنقل البري ضمن برنامج تطوير خدمات النقل العام أن تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش يسير وفق الخطة، فيما يتأخر تنفيذ دراسة مشروع النقل الحضري (اربد الزرقاء).ويسير تنفيذ مشروع إدخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام (النقل الذكي الوطني) حسب الخطة. فيما يتأخر مشروعا: تطوير النظام المحوسب للتنبؤ لقطاع النقل العام (النهوض بخدمات قطاع النقل العام)، وتأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل البري عن الخطة.وبحصوص مشروع دراسة تقديم خدمات نقل الركاب فإنه يسير حسب الخطة، بيد أن مشروع تطبيق انظمة النقل الذكية لمشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش يتأخر عن الخطة.وفي برنامج رفع مستوى الأداء المؤسسي يسير مشروع عقد دورات تدريبية للموظفين حسب الخطة، ويتأخر مشروع تحديث وبناء قاعدة البيانات الخاصة بجميع أنماط النقل للركاب وأتمتة خدمات الهيئة، فيما تم إنجاز مشروع توفير أجهزة حاسوب تلبي متطلبات الموظفين للقيام بمهامهم، ويسير مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل البري حسب الخطة.وفيما يتعلق ببرنامج تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري فإن مشاريع: تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وإنجاز وثيقة النقل البري، ودعم أجور طلاب الجامعات الرسمية تسير، حسب الخطة.اما في برنامج تطوير البنية التحتية لخدمات النقل البري فإن مشروع إنشاء وإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام (مراكز الانطلاق والوصول) يتأخر عن الخطة، فيما تم إنجاز مشروع دراسات وتصميم إعادة تأهيل المجمعات في الألوية والقرى، ويتأخر مشروع توفير أنظمة رقابية الكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول عن الخطة، ويسير مشروع توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام حسب الخطة.وفي برنامج تطوير الأنظمة المتعلقة بمواصفات المركبات (السلامة والبيئة) فإن مشروع تحديث أسطول حافلات النقل العام لتتوافق مع التنفيذ التدريجي لمستويات الشبكة الهرمية يسير حسب الخطة.وبخصوص تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل الجوي (هيئة تنظيم الطيران المدني) للربع الثاني من العام الحالي فقد أظهر ملخص تقرير المتابعة حول برنامج رفع وتحسين مستوى التصنيف العالمي للتطبيق الفعال للسلامة الجوية وأمن الطيران المدني أن مشروع إعداد خطة تصحيحية لملاحظات منظمة الطيران المدني الدولي يسير حسب الخطة.وفي برنامج تحرير الأجواء مع الدول المستهدفة على أسس تبادلية يسير مشروع عقد أو تعديل الاتفاقيات الثنائية لتحرير خدمات النقل الجوي على أسس تبادلية حسب الخطة، وفي برنامج تعزيز الاطار التنظيمي والرقابي يمضي مشروعا تطوير تشريعات الطيران المدني واعتماد نهج التعليمات الذكية، واقرار تعليمات الطيران المدني جزء (211) حقوق المسافرين لذوي الإعاقة حسب الخطة.اما برنامج تطوير البنية التحتية في مرافق الطيران المدني وتعزيز المستوى التنافسي للأردن في خدمات الملاحة الجوية فيسير مشروعا: تحديث وتطوير الأجهزة الملاحية في المطارات والمحطات، وتوفير وتطوير وتحديث الأجهزة والانظمة الحاسوبية حسب الخطة.وفي برنامج رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة التميز يمضي مشروعا بناء القدرات المؤسسية، ومشاركة خبراء الهيئة في مهام المؤسسات الدولية لجعل الهيئة بيت خبرة حسب الخطة. وفي برنامج التحول الالكتروني واتمتة الخدمات لزيادة الكفاءة والفاعلية فيسير مشروع اتمتتة خدمات الهيئة حسب الخطة.اما في برنامج الالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة من الانبعاثات والضجيج فيمضي مشروع تعديل تعليمات بيئة الطيران المدني (301) حسب الخطة.وبخصوص تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل البحري (الهيئة البحرية الاردنية) اظهر ملخص التقرير وجود تأخر في جميع مشاريع برامج: تطوير خدمات النقل البحري، تطوير نظام المعلومات المينائية وخدمة حركة السفن، اصدار القانون البحري الأردني.وفيما يتعلق ببرنامج الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمذكرات البحرية والدولية فإن مشروع المصادقة على الاتفاقيات البحرية الدولية يتأخر عن الخطة، فيما يسير توقيع اتفاقيات التعاون البحري أو مذكرات التفاهم الثنائية حسب الخطة.ويتأخر مشروعا التحول الإلكتروني في إجراءات عمل وخدمات الهيئة البحرية الأردنية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في القطاع البحري الأردني، وتنفيذ الخطط التصحيحية الناتجة عن تدقيق الإدارة البحرية الالزامي، فيما يسير مشروعا تدريب وتأهيل ورفع قدرات موظفي الهيئة البحرية الأردنية، وموائمة إجراءات العمل طبقا لمواصفة الايزو حسب الخطة.كما تسير مشاريع برنامج الحد من الآثار البيئية الناجمة من السفن والمرافق المينائية حسب الخطة.