%55.6 نسبة الإنجاز في مشاريع إستراتيجية النقل بالربع الأول

تيسير النعيمات

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أظهر ملخص تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل في الربع الاول للعام 2023 ان نسبة المشاريع التي تتقدم حسب الخطة الاستراتيجية وصلت (55.6 %) فيما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الخطة الاستراتيجية (44.4 %).وحسب الملخص الصادر عن مديرية متابعة وتقييم النقل في الوزارة فقد بلغ عدد مشاريع الخطة الاستراتيجية الكلي 63 مشروعا. وبخصوص مشاريع وزارة النقل اظهر ملخص سير العمل ان مشروع دراسة مسح سلوك الافراد في التنقل باستخدام بيانات الاتصالات ضمن برنامج تطوير قطاع النقل / تطوير دراسات قطاع النقل متأخر عما هو مخطط له، فيما يسير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ضمن برنامج تطوير منظومة النقل / تطوير البنية التحتية، حسب الخطة، بينما يتأخر مشروع اعادة تأهيل نقطة تفتيش الارصاد في مطار الملكة علياء الدولي ضمن نفس البرنامج. ويسير مشروع تتبع المركبات والآليات الحكومية والذي يشمل بمرحلته الاولى 11700 مركبة وآلية حسب الخطة.وفي برنامج تشجيع الاستثمار في كافة مشاريع انماط النقل بينت تقدم سير العمل ان ادارة مشروع اعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي يسير حسب الخطة، فيما تتأخر المرحلة الاولى لمشروع تأهيل المدرج والممرات المساعدة وزيادة طول الممر المساعد الرئيسي وتأهيل نظام الانارة الارضية وردم الوادي في مطار عمان المدني والمرحلة الثانية: استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني ( ردم الوادي شمال المدرج). وتم انجاز ادارة ومتابعة مشروع تحديث نظام تفتيش حقائب مستودع الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي. وفي برنامج تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال تسهيل النقل والتجارة يسير مشروع عقد ورشات عمل محلية و / او تدريبية حسب الخطة، فيما يتأخر مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.وضمن برنامج توفير انظمة نقل صديقة للبيئة فإن مشروع الربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء لحافلات التردد السريع يتأخر عمان هو مخطط له وفي برنامج الادارة والخدمات المساندة – بناء القدرات يسير مشروع تدريب موظفي وزارة النقل وفق الخطة التدريبية الداخلية للوزارة للعام (2021 – 2023) حسب الخطة.وفي برنامج رفع الجاهزية الالكترونية والمعرفية وادامتها فيسير مشروعا صيانة الانظمة الالكترونية والمعرفية والتقنية، وشراء واستبدال اجهزة وشبكات الحاسوب، حسب الخطة. وبخصوص برنامج تطوير خدمات الارصاد الجوية فلم يبدأ العمل بعد في مشاريع: شراء وتركيب رادار في المنطقة الجنوبية، وانشاء محطة راديوسوند في المنطقة الجنوبية، وشراء وتركيب مقصات رياح، وشراء اجهزة معايرة الرياح. كما لم يبدأ العمل في مشاريع: استحداث وتفعيل ادارة نظام التحقيق بحوادث النقل، وتجهيز وتأهيل مختبر فني متخصص لتحميل وتحليل بيانات الطائرات، وتجهيز وتأهيل مختبر فني متخصص لتحميل وتحليل بيانات السفن. اما في قطاع النقل البري وضمن برنامج تطوير خدمات النقل العام فيتأخر تنفيذ مشاريع: تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش، وتنفيذ دراسة مشروع النقل الحضري ( اربد – الزرقاء – مأدبا)، وإدخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام ( النقل الذكي الوطني)، ومشروع تطوير النظام المحوسب للتنبؤ لقطاع النقل / النهوض بخدمات النقل العام، ومشروع تأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل البري، فيتأخر تنفيذها عن الخطة الموضوعة. ويسير مشروع دراسة تقييم خدمات نقل الركاب حسب الخطة فيما يتأخر تطبيق انظمة النقل الذكية لمشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للمرحلة الثانية في محافظة جرش. وفيما يتعلق ببرنامج رفع الاداء المؤسسي فيتأخر تنفيذ مشروعي: عقد دورات تدريبية للموظفين، وتحديث وبناء قاعدة البيانات الخاصة بجميع انماط النقل للركاب وأتمتة خدمات الهيئة. فيما يسير مشروعا: توفير اجهزة حاسوب تلبي متطلبات الموظفين للقيام بمهامهم، وبناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل البري،حسب الخطة.وفي الوقت الذي يسير فيه مشروع تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية ضمن برنامج تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري، حسب الخطة، فإن مشروعي إنجاز وثيقة النقل البري ومشروع دعم اجور طلاب الجامعات الرسمية يسيران اسرع من الخطة المرسومة. اما في برنامج تطوير البنية التحتية لخدمات النقل البري فيسير مشروعا: انشاء واعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام ( مراكز الانطلاق والوصول)، ومشروع دراسات وتصميم اعادة تأهيل المجمعات في الالوية والقرى، حسب الخطة، فيما يتأخر مشروع توفير انظمة رقابية الكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول. بينما يسير مشروع توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام اسرع من الخطة المرسومة. كما يسير مشروع تحديث اسطول حافلات النقل العام لتتوافق مع التنفيذ التدريجي لمستويات الشبكة الهرمية اسرع من الخطة. وفي قطاع النقل الجوي فأظهر تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية لهيئة تنظيم الطيران المدني ان مشاريع: اعداد خطة تصحيحية لملاحظات منظمة الطيران المدني الدولي، وعقد وتعديل الاتفاقيات الثنائية لتحرير خدمات النقل الجوي على اسس تبادلية، وتطوير تشريعات الطيران المدني واعتماد نهج التعليمات الذكية، واقرار تعليمات الطيران المدني جزء ( 211) حقوق المسافرين ذوي الاعاقة، وتحديث وتطوير الاجهزة الملاحية في المطارات والمحطات، وتوفير وتطوير وتحديث الاجهزة والانظمة الحاسوبية، فانها تسير حسب الخطة.كما تسير مشاريع: بناء القدرات المؤسسيية، ومشاركة خبراء الهيئة في مهام المؤسسات الدولية لجهل الهيئة بيت خبرة، وأتمتة خدمات الهيئة، وتعديل تعليمات بيئة الطيران المدني ( 301) بإضافة الجزئين( أ) و( ب). تسير حسب الخطة.أما في قطاع النقل البحري فأظهر تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للهيئة البحرية الأردنية تأخر العمل في مشروع رفع مستوى الاداء في تعزيز عمليات البحث والانقاذ والتحقيق في الحوادث البحرية.فيما يسير مشروع تحديث اجهزة المحطة الساحلية اللاسلكية ونظم المعلومات ومعدات كهربائية حسب الخطة. ويتأخر العمل في تنفيذ مشاريع: اصدار التشريعات الناظمة وتحديثها، واصدار القانون البحري الاردني، والمصادقة على الاتفاقيات البحرية الدولية ، فيما يسير مشروع توقيع اتفاقيات التعاون البحري او مذكرات التفاهم الثنائية حسب الخطة.كما يتأخر العمل بتنفيذ مشروعي: التحول الالكتروني في اجراءات عمل وخدمات الهيئة البحرية، وتنفيذ الخطة التصحيحية الناتجة عن تدقيق الادارة البحرية الالزامي. ويسير العمل في مشاريع: تدريب وتأهيل ورفع قدرات موظفي الهيئة البحرية الاردنية، ومواءمة اجراءات العمل طبقا لمواصفات ايزو، والتفتيش والمراقبة على السفن الاجنبية والوطنية ونوع الوقود المستخدم، والتفتيش والمراقبة على السفن الاجنبية والوطنية ونوع الطلاء المستخدم لبدن القارب.