91 مليون دولار منح للمجتمعات المستضيفة للاجئين في 8 أشهر

عبد الرحمن الخوالدة

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- بلغ إجمالي المنح الموجهة لتنفيد مشاريع خدمية للمجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية نحو 91 مليون دولار حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، بحسب ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية المنشور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.وشكلت المنح الموجهة للمجتمعات المستضيفة ما يقارب 24 % من إجمالي حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية الخاصة بالأزمة السورية، التي حصل عليها الأردن حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، والبالغة 373.9 دولار وهو ما يمثل فقط 16.4 % من حجم التمويل الكامل المطلوب لدعم خطة الاستجابة والمقدر 2.2 مليار دولار للعام 2023.وتم توجيه هذه المنح إلى 9 قطاعات رئيسية من خلال 68 مشروعا، حيث إن الحصة الأكبر من هذه المنح تم توجيهها إلى قطاع المياه والصرف الصحي بحجم تمويل مقداره 20.19 مليون دولار، بواقع 5 مشاريع خدمية، وتلاه قطاع التعليم حيث تم منحه ما مقداره 15 مليون دولار بواقع 11 مشروعا.وبلغ إجمالي المنح الموجهة لتنفيذ مشاريع خدمية في قطاع سبل العيش حوالي 15 مليون من دولار من خلال 18 مشروعا، بينما تم تخصيص قرابة 14 مليون دولار لقطاع الصحة عبر 6 مشاريع خدمية، في حين وصلت قيمة المنح الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية إلى 12.65 مليون دولار بواقع 22 مشروعا خدميا.وبلغت قيمة المنح المخصصة لقطاع الأمن الغذائي قرابة 9 ملايين دولار، فيما ناهزت قيمة المنح التي تم توجيهها إلى قطاع البيئة 4 ملايين دولار، بالمقابل، تم توجيه نحو 500 ألف دولار لقطاع المأوى من خلال 4 مشاريع، ونحو 64 ألف دولار لقطاع البلديات والحكم المحلي بواقع مشروعين خدميين.ويشار، إلى أن رصدا أجرته "الغد" سابقا كشف أن عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 حتى نهاية العام الماضي، بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، وهو ما يشكل نسبة51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن طوال السنوات الثماني الماضية والمقدر بـ20.1 مليار دولار.