الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

91 مليون دولار منح للمجتمعات المستضيفة للاجئين في 8 أشهر

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري - (الغد)
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري - (الغد)
- بلغ إجمالي المنح الموجهة لتنفيد مشاريع خدمية للمجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية نحو 91 مليون دولار حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، بحسب ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية المنشور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. اضافة اعلان
وشكلت المنح الموجهة للمجتمعات المستضيفة ما يقارب 24 % من إجمالي حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية الخاصة بالأزمة السورية، التي حصل عليها الأردن حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، والبالغة 373.9 دولار وهو ما يمثل فقط 16.4 % من حجم التمويل الكامل المطلوب لدعم خطة الاستجابة والمقدر 2.2 مليار دولار للعام 2023. 
وتم توجيه هذه المنح إلى 9 قطاعات رئيسية من خلال 68 مشروعا، حيث إن الحصة الأكبر من هذه المنح تم توجيهها إلى قطاع المياه والصرف الصحي بحجم تمويل مقداره 20.19 مليون دولار، بواقع 5 مشاريع خدمية، وتلاه  قطاع التعليم حيث تم منحه ما مقداره 15 مليون دولار بواقع 11 مشروعا.
وبلغ إجمالي المنح الموجهة لتنفيذ مشاريع خدمية في قطاع سبل العيش حوالي 15 مليون من دولار من خلال  18 مشروعا، بينما تم تخصيص قرابة 14 مليون دولار لقطاع الصحة عبر 6 مشاريع خدمية، في حين وصلت قيمة المنح الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية إلى 12.65 مليون دولار بواقع 22 مشروعا خدميا.
وبلغت قيمة المنح المخصصة لقطاع الأمن الغذائي قرابة 9 ملايين دولار، فيما ناهزت قيمة المنح التي تم توجيهها إلى قطاع البيئة 4 ملايين دولار، بالمقابل، تم توجيه نحو 500 ألف دولار لقطاع المأوى من خلال 4 مشاريع، ونحو 64 ألف دولار لقطاع البلديات والحكم المحلي بواقع مشروعين خدميين. 
ويشار، إلى أن رصدا أجرته "الغد" سابقا كشف أن عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 حتى نهاية العام الماضي، بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، وهو ما يشكل نسبة 
51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن طوال السنوات الثماني الماضية والمقدر بـ20.1 مليار دولار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قطاع غزة-(وكالات)

11 ألف انتهاك للمحتوى الفلسطيني

منذ 5 دقيقة
حفارة تعمل في مشروع لاستكشاف المعادن شرقي المملكة -(أرشيفية)

"الطاقة" تطرح عطاء حفر آبار نفط وغاز جديدة

منذ 7 دقيقة
جانب من لقاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن أمس-(من المصدر)

خطة للتعامل مع الآثار المحتملة على الاقتصاد جراء العدوان على غزة

02 تشرين الثاني 2023
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع-(بترا)

مجتمع الأعمال: نقدر جهود الملك لوقف العدوان على غزة وحماية الاقتصاد الوطني

02 تشرين الثاني 2023
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)

مؤشر البورصة ينخفض 0.44 %

02 تشرين الثاني 2023
مواد تموينية وغذائية في منطقة وسط البلد بعمان - (الغد)

ما المطلوب لتعزيز منعة الأمن الغذائي مع استمرار الحرب على غزة؟

01 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مآلات الحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |منذ 21 دقيقة
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |منذ 24 دقيقة
image_1651523552181192326-1296x700

محلل عسكري إسرائيلي: إنجازات جيشنا "شكلية".. وحماس تقاتل ببسالة

ترجمات | منذ9 ساعة
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
 