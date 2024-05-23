 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمسية شعرية بذكرى ميلاد ووفاة الشاعر عرار في إربد

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بيت عرار الثقافي
إربد- نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد، وبالتعاون مع منتدى الجياد الثقافي في بيت عرار الثقافي، مساء أمس، احتفالية شعرية بذكرى ميلاد ووفاة الشاعر عرار، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي، وتستمر يومين.اضافة اعلان
وقدم الشعراء سعيد يعقوب، وحسن البوريني، وحسين الترك، مجموعة قصائد شعرية خلال الحفل الذي أداره الأديب جروان المعاني.
كما قرأ الشاعر يعقوب قصائد شعرية تحاكي الذات الإنسانية والوجدانية، وقصيدة استحضر فيها شاعر الأردن عرار وحياته بقصيدة مطولة.
فيما قرأ الشاعر البوريني صاحب ديوان شعر بعنوان "جرار الدمع"، باقة من القصائد المتنوعة التي تحاكي الذات والهموم الإنسانية.
واختتم الشاعر الترك الأمسية بقراءة باقة منوعة من القصائد الوجدانية والوطنية بمناسبة الأعياد الوطنية.
يشار الى أن فعاليات اليوم الثاني ستعقد مساء اليوم في بيت عرار الثقافي، وذلك بمشاركة الشعراء محمد تركي حجازي، محمد محمود محاسنة، إضافة الى قراءة نقدية لتجربة عرار الشعرية يقدمها الناقد نضال القاسم.-(بترا)
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