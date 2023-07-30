الجوع.. أبرز التأثيرات على الدماغ وإبطاء الشيخوخة

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عمان - توصلت دراسة أجريت على "ذباب الفاكهة" إلى أن الجوع يسبب تغيرات في الدماغ تؤدي إلى إبطاء الشيخوخة.يؤثر النظام الغذائي على العمر، ولكن الجوع نفسه يمكن أن يزيد من طول العمر. في ذباب الفاكهة - يمكن للشعور بالجوع أن يزيد العمر بسبب التغيرات في الدماغ، وفقًا لدراسة ونشرت في علوم Science.في هذه الدراسة، شجع باحثون من جامعة ميشيغان الجوع في ذبابة الفاكهة بطريقتين مختلفتين. أولاً، قاموا بإطعام الذباب طعامًا منخفضًا في الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAAs)، وهي أحماض أمينية أساسية لا يصنعها الجسم ولكنها تأتي من الطعام.في كل من: الذباب والثدييات، من المعروف أن انخفاضها في الطعام يزيد الجوع.وعودة للدراسة، تم تغذية الذباب بغذاء منخفض أو مرتفع الأحماض الأمينية متفرع السلسلة. أظهر الذباب في النظام الغذائي منخفض الأحماض الأمينية متفرع السلسلة سلوكيات الجوع، مثل تناول المزيد من الطعام واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية، ولكنهم عاشوا لفترة أطول من المجموعة الغذائية عالية الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة.كان الجوع أيضا، ناتجا عن تحفيز الخلايا العصبية في الدماغ المرتبطة بالجوع من خلال التلاعب الجيني. الذباب الذي يحتوي على خلايا عصبية نشطة للجوع، يأكل ضعف الكمية ولكنه يعيش لفترة أطول، مقارنة بالذباب الذي لم يتم تنشيط خلاياه العصبية.تشير تجارب أخرى، إلى وجود اتصال يربط بين الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة والخلايا العصبية التي تتحكم في الجوع والعمر. العديد من هذه الخلايا العصبية - في دماغ الذبابة - تستخدم الناقل العصبي السيروتونين للتواصل مع الخلايا الأخرى. يرتبط هذا الناقل العصبي بالتحكم في درجة حرارة الجسم والنوم والتعلم والجوع، من بين وظائف أخرى لدى البشر.إلى ذلك، وجد الباحثون أن الجوع الذي ينشط من خلال النظام الغذائي منخفض BCAA تسبب في حدوث تغييرات جينية في الحمض النووي في الدماغ. ووجدوا أن النظام الغذائي منخفض الأحماض الأمينية المتشعبة يعدل الهيستونات في "الخلايا العصبية للجوع".يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في التعبير عن الجينات، وتؤثر هذه التغييرات على علم وظائف الأعضاء - في هذه الحالة، ولكنها تربط الجوع بطول العمر.تشير هذه النتائج، إلى أن دوائر الدماغ التي تربط الجوع بالشيخوخة قد تعيد ضبط مستويات الشهية وأن هذه العملية تلاحظ في الأنظمة الغذائية الأخرى التي تطيل العمر، مثل انخفاض البروتين والصيام المتقطع.بشكل عام، تقدم الدراسة رؤى جديدة حول الآليات التي تدفع بالجوع وتتحكم في طول العمر في ذباب الفاكهة، وربما في الأنواع الأخرى. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الجينات التي تتغير بسبب الجوع، وما إذا كان هذا يؤثر فقط على أنواع معينة من الخلايا العصبية، وكيف تؤثر هذه التغييرات على الدماغ وتؤدي إلى إبطاء الشيخوخة.* الصيدلي ابراهيم ابورمان/وزارة الصحة