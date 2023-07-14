الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بالتزامن مع دول عربية.. حر "لم يسبق له مثيل" في أوروبا

1689341161533879100
بالتزامن مع دول عربية.. حر "لم يسبق له مثيل" في أوروبا
عمان - الغد - تستعد دول أوروبية لأعلى درجات حرارة تصل إليها على الإطلاق، وذلك في غضون أيام، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في 7 دول عربية.اضافة اعلان
وقد تتعرض أجزاء من أوروبا لأعلى درجات حرارة على الإطلاق الأسبوع المقبل، بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 48 درجة مئوية، مما يهدد البشر والماشية والمحاصيل.
تقع القارة بالفعل في قبضة موجة حر شديدة سُميت بـ"سيربيروس" - أحد "حراس الجحيم" في الأساطير اليونانية – بعد أن انتقلت (الموجة) من الصحراء إلى جنوب أوروبا، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
تسببت درجات الحرارة في حرائق غابات في كرواتيا، في حين سيكافح السياح والسكان المحليون للتكيف مع درجات حرارة تتعدى الـ45 درجة مئوية، في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، في نهاية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
في الوقت نفسه في بريطانيا، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، إذ من غير المتوقع ان يكون لموجة "سيربيروس" أي تأثير على المملكة. ولا يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تصل موجة الحر إلى المملكة المتحدة هذا الصيف.
في موقع "أكروبوليس" الأثري بالعاصمة اليونانية أثينا، اضطر عمال الإنقاذ إلى نقل سياح إلى سيارات الإسعاف، الخميس، مع ارتفاع درجات الحرارة.
حذر خبراء الأرصاد من أن موجة الحر القاتلة القادمة - التي سيُطلق عليها اسم "شارون" - من المقرر أن تبدأ بعد أيام فقط، لافتين إلى أن درجات الحرارة خلالها قد تحطم أرقاما قياسية في أوروبا.
وصلت درجات حرارة الأرض - مدى سخونة الأرض - في إسبانيا إلى ما يزيد على 60 درجة مئوية في أجزاء من جنوب البلاد، أول من أمس، مع تحذير وكالة الفضاء الأوروبية من أن الأسبوع المقبل قد يحطم الأرقام القياسية القارية.
الوكالة قالت: "إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا تواجه جميعها موجة حرة كبيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في جزيرتي صقلية وسردينيا، اللتين سجلت فيهما أعلى درجات حرارة على الإطلاق في أوروبا".
خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من أن الرقم القياسي لدرجات الحرارة، البالغ 48.8 درجة مئوية والذي تم تسجيله في إيطاليا في أغسطس 2021، قد يعود قريبا في جزيرتي صقلية وسردينيا الإيطاليتين.
وتتزامن هذه الاحداث في أوروبا، مع موجة حر قوية تستعد لها دول عربية، قد تدفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
الأمم المتحدة حذرت من أن "العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة مرصودة في تاريخه".
بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، أظهرت أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق هذا العام.
وفق منصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي.
تصبح الأجواء حارة في تلك الدول، بل وشديدة الحرارة في العراق، حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.
يعود الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم "القبة الحرارية"، التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية.
جانب من انطلاق عروض مسرح الرحالة برعاية وزيرة الثقافة- (من المصدر)

انطلاق عروض مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة 11 تموز 2023

3 أعراض ناتجة عن آثار الحرارة قد تكون إشارات لحالات صحية مقلقة

3 أعراض ناتجة عن آثار الحرارة قد تكون إشارات لحالات صحية مقلقة 11 تموز 2023

جانب من إطلاق الحملة الإعلامية التوعوية- (من المصدر)

"حياتك قرارك.. فكر باختيارك" حملة توعوية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية 10 تموز 2023

تسوق -تموين-(وكالات)

مواد غذائية يمكنك تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.. تعرف عليها 10 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1689341161483878900

كاظم الساهر يطرب جمهور "مهرجان ليالي عمان"

منذ2 ساعة
1689341161433878700

المراقبة بعد الانفصال.. فضول بدافع الاشتياق أم مؤشر لاضطراب نفسي‎؟

منذ2 ساعة
threads-7-7-2023

أول أسبوع لمنصة ثريدز.. هذه هي الخلاصة

منذ12 ساعة
مخبوزات تحضرها أم هاني لأهالي الطلبة

من قلب الغور الشمالي.. سيدة تجسد العطاء وتخفف متاعب ذوي طلبة التوجيهي (فيديو)

11 تموز 2023
حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين

حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين

11 تموز 2023
جانب من لوحات الفنانة لما عازر- (من المصدر)

قضايا المرأة في معرض فني للتشكيلية عازر

11 تموز 2023
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ2 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 