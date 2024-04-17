الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء محمد عبدالرحيم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.


كما جرى تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. --(بترا)

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