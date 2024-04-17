إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء محمد عبدالرحيم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.



كما جرى تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. --(بترا)