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الثلاثاء 30 نيسان 2024
3:55 ص
تونس.. انتشال 9 جثث من البحر قبالة المهدية
خفر السواحل التونسي (تعبيرية)
أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في وقت متأخر الاثنين، بأن خفر السواحل التونسي انتشل 9 جثث من البحر قبالة سواحل المهدية.
وأوضحت الوكالة أن خفر السواحل انتشل سبع جثث "متحللة" من شاطئ الشابة واثنتين من شاطئ سلقطة.
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