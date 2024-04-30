الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تونس.. انتشال 9 جثث من البحر قبالة المهدية

خفر السواحل التونسي
خفر السواحل التونسي (تعبيرية)
أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في وقت متأخر الاثنين، بأن خفر السواحل التونسي انتشل 9 جثث من البحر قبالة سواحل المهدية.
وأوضحت الوكالة أن خفر السواحل انتشل سبع جثث "متحللة" من شاطئ الشابة واثنتين من شاطئ سلقطة.اضافة اعلان
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