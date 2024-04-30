جنود وقادة الاحتلال يرفضون أوامر نتنياهو باقتحام رفح

بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نواياه عن عملية اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قُبول قراره برفض من قوات جيش الاحتلال بعدما تلقوا أوامر بالاستعداد للعملية، لدرجة أن بعض القادة والمسؤولين عارضوا القرار.

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30 جنديًا يرفضون أوامر نتنياهو

صرحت قناة «12» الإسرائيلية، بأن نحو 30 جنديًا من لواء المظليين الاحتياطيين في الجيش الإسرائيلي، عارضوا أوامر الاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ووفقًا للتقرير، رفض 30 جنديًا من سرية المظليين الاحتياطية التابعة للواء المظليين النظاميين أمر التحضير لعملية في مدينة رفح، وأبلغ الجنود قادتهم بأنهم لن ينضموا إلى وحدتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على ذلك.



وأفاد مسؤولو جيش الاحتلال بأنهم لن يفرضوا مشاركة عناصر الاحتياط في العملية، وأكدوا أن رفضهم الانضمام لن يؤدي إلى تأثير سلبي على العمليات العسكرية.



وقال أحد القادة إنه تلقى العديد من الرسائل من جنوده، عبّروا فيها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح.



أغلبية القادة ترفض اقتراح نتنياهو



وفي نفس السياق، صرحت وسائل إعلام عبرية، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسرائيل سموتيريتش، عارضا نتنياهو على محاولته لإلغاء صفقة تبادل الأسرى مع حماس.