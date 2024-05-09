الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتقالات بينها أسير محرر.. قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة (أرشيفية)
حملة اعتقالات واسعة في الضفة (أرشيفية)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، عددًا من البلدات بالضفة الغربية المحتلة.
في رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرائط في رام الله، وجي سطح مرحبا وجبل الطويل في البيرة.اضافة اعلان
في نابلس، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، وتجولت في عدة أحياء فيها، وتمركزت في وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
في جنين، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة برطعة غرب جنين وجابت عدة أحياء فيها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة قباطية من مدخلها الشرقي وتمركزت قرب دوار القدس على الشارع الرئيسي في البلدة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد كميل، عقب اقتحام منزل ذويه وتفتيشة والعبث بمحتوياته، قرب  دوار القدس، كما اقتحمت القوات عدة مباني في البلدة ونشرت القناصة داخلها وعلى أسطحها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء المتاخمة لقباطية، ونشرت قوة راجلة بالقرب من منطقة المقاهي،  على شارع جنين نابلس.
في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية مدينة الخليل وانتشرت في عدة أحياء من المدينة، واعتقلت المواطن نضال أبو سنينة عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
واقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشمالي وانتشرت في محيط ديوان ال ملحم، واعتقلت الأسير المحرر ياسر زماعرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ويذكر أن الأسير زماعرة كان قد افرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو أسبوعين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر وانتشرت في محيط منازل المواطنين في منطقة الظهر، دون ان يبلغ عن مداهمات واعتقالات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شوارع بريطانيا ودول أوروبية وعربية والولايات المتحدة تشهد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة

5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

منذ2 ساعة
جنود أمريكيون مشاركون في إنشاء الرصيف البحري

سقوط قذائف بالقرب من الرصيف البحري الأمريكي في غزة

منذ3 ساعة
سيارة إسعاف "متنكرة" على هيئة سيارة مدنية

سيارة "غريبة" في موكب نتنياهو.. ما قصتها؟

منذ3 ساعة
القصف على غزة -(وكالات)

كواليس موافقة حماس على وقف إطلاق النار في غزة

منذ4 ساعة
بريطانيا

بريطانيا تطرد الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس وموسكو تندد

منذ5 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات|)

بايدن: إذا دخلت إسرائيل رفح فلن نزودها بالأسلحة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عظم الله أجركم

سائد كراجة |اليوم

الأدوية.. دق ناقوس الخطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

رعد التل |اليوم

إعادة تأهيل في العمق

مالك العثامنة |اليوم

الصحف وتحديات الربحية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات | منذ9 ساعة
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العصف الذهني للطعام في الأردن

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !
 
 