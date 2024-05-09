اعتقالات بينها أسير محرر.. قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، عددًا من البلدات بالضفة الغربية المحتلة.في رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرائط في رام الله، وجي سطح مرحبا وجبل الطويل في البيرة.في نابلس، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، وتجولت في عدة أحياء فيها، وتمركزت في وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.في جنين، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة برطعة غرب جنين وجابت عدة أحياء فيها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع.واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة قباطية من مدخلها الشرقي وتمركزت قرب دوار القدس على الشارع الرئيسي في البلدة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد كميل، عقب اقتحام منزل ذويه وتفتيشة والعبث بمحتوياته، قرب دوار القدس، كما اقتحمت القوات عدة مباني في البلدة ونشرت القناصة داخلها وعلى أسطحها.كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء المتاخمة لقباطية، ونشرت قوة راجلة بالقرب من منطقة المقاهي، على شارع جنين نابلس.في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية مدينة الخليل وانتشرت في عدة أحياء من المدينة، واعتقلت المواطن نضال أبو سنينة عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.واقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشمالي وانتشرت في محيط ديوان ال ملحم، واعتقلت الأسير المحرر ياسر زماعرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ويذكر أن الأسير زماعرة كان قد افرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو أسبوعين.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر وانتشرت في محيط منازل المواطنين في منطقة الظهر، دون ان يبلغ عن مداهمات واعتقالات.