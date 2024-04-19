الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العراق يعبر عن قلقه الشديد إزاء هجوم استهدف أصفهان الإيرانية

العلم العراقي
العلم العراقي

حذرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة بشكل عام، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

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وقالت الوزارة في بيان إنها تُعرب عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في إيران.


وأضاف البيان، أن الوزارة تُتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر "من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".


وأشار إلى أن هذا التصعيد يجب ألا يصرف الانتباه عمّا يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة، داعية المجتمع الدولي للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فورا.-(وكالات)

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