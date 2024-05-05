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الأحد 05 أيار 2024
10:24 م
القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا في محور نيتساريم
كتائب القسام
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا في محور نيتساريم في مدينة غزة.
-(وكالات)
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غزة
حماس
كتائب القسام
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