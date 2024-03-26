المغرب ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

أكدت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

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وقالت السفارة المغربية في عمان، ببيان صحافي، أن البعثة المغربية شددت على أن "القرار يشكل خطوة مهمة لوضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين".



وأضافت أن المغرب، الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس، لجنة القدس، يرحب، أيضا، بمطالبة القرار بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم.



وشددت على أهمية التنفيذ الفوري والكامل للقرار من جانب كافة الأطراف، بما يتيح المجال للتعامل مع الأزمة بكل أبعادها، مضيفة أن المملكة تتطلع إلى زيادة المجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.



يذكر أن مجلس الأمن تبنى، أمس، قرارا يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والحاجة الملحة " لتوسيع نطاق تدفق " المساعدات الإنسانية.--(بترا)