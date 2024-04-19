الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلجيكا تقر حزمة تمويل متعددة السنوات لـ"الأونروا"

مجموعة من موظفي الأونروا في غزة - (أرشيفية)
مجموعة من موظفي الأونروا في غزة - (أرشيفية)

أقرت بلجيكا، اليوم الجمعة، حزمة دعم مالية متعددة السنوات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وذكرت الخارجية البلجيكية في بيان نقلته وكالة الأناضول اليوم الجمعة، أن بلادها ستساهم بمبلغ 27.5 مليون يورو للأعوام 2024 و2025 و2026 في صندوق (الأونروا).

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وأكدت تحويل 13.5 مليون يورو بالفعل لصندوق (الأونروا) من التمويل البلجيكي المخصص لعام 2024.


ونقل البيان تصريحًا لوزيرة التعاون التنموي كارولين غينيز، قولها، إن "ما يحدث في غزة يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية خلال الـ25 عامًا الماضية".


وأشارت إلى مقتل 34 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 76 ألفًا، ونزوح 1.5 مليون شخص، تزامنًا مع اقتراب مجاعة كبيرة في القطاع خاصة في قسمه الشمالي.


في السياق، قالت غينيز عبر منشور على منصة (إكس)، إن (الأونروا) تعد المنظمة الوحيدة في غزة القادرة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل هيكلي وعلى نطاق واسع.--(بترا)

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