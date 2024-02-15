الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بمنشورات "نارية".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر نابلس من مصير جنين

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جيش الاحتلال الإسرائيلي

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منشورات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تتضمن صورة لمدخل مخيم جنين وقد اشتعلت فيه نيران هائلة (مركبة)، محذرا سكان المدينة من المصير نفسه.

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وفي تحذيره، كتب الجيش على المنشور: "مصير مدينتك بين يديك. لا تمشوا في مسلك مخيم جنين (شمال)".


وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي ألقى المنشورات في أحياء عدة من نابلس خلال عملية عسكرية استغرقت عدة ساعات فجر الخميس.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نفذ الجيش سلسلة اقتحامات لمخيم جنين ومخيمات أخرى في الضفة الغربية المحتلة، دمر خلالها البنية التحتية وهدم نصبا تذكارية، بما فيها "قوس العودة" على مدخل المخيم، ودمر منازل وأحرق أخرى.


وتقول إسرائيل إن مخيم جنين مركزا لنشاط فصائل المقاومة الفلسطينية ويضم عشرات المسلحين من حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"فتح"، ومنه تنطلق عمليات ضد أهداف إسرائيلية.


وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة؛ ما أسفر حتى الأربعاء عن مقتل 394 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و450 آخرين واعتقال 7020، وهي أرقام قياسية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة.


وفي غزة، قتل الجيش حتى الأربعاء 28 ألفا و576 فلسطينيا وأصاب و68 ألفا و291، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية، مما استدعى محاكمة إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.-(الأناضول)

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