الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تجدد المظاهرات أمام الكنيست ومطالبات باستقالة نتنياهو

متظاهرون في إسرائيل يرفعون صور الأسرى المحتجزين في غزةأ ف ب
متظاهرون في إسرائيل يرفعون صور الأسرى المحتجزين في غزةأ ف ب

تظاهر آلاف الإسرائيليين، بينهم عدد من أقارب الأسرى المحتجزين في غزة، مجددا، مساء الثلاثاء، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بـ"خيانة" الثقة الشعبية.

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وهاجم أقارب الأسرى المحتجزين في غزة رئيس الوزراء نتنياهو، معتبرين أنه يخوض حملة ضد الأسرى وعائلاتهم، واصفين إياه بأنه "خائن للشعب ولدولة إسرائيل".


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ايناف زانغاوكر، وهي والدة أحد الأسرى، تقول مخاطبة نتنياهو: "تخوض حملة ضدي، ضد عائلات "الرهائن"، لقد انقلبت علينا. أنت خائن لشعبك ولناخبيك ولدولة إسرائيل".


ويُحتجز ماتان، ابن زانغاوكر، منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية والحركة.


وحمّل المتظاهرون، الذين تجمعوا لليوم الرابع على التوالي، رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر، فيما اتهموه بعرقلة اتفاق بشأن الأسرى، ملوحين باستمرار المظاهرات حتى يغادر منصبه.


ودعا رئيس الوزراء العمالي الأسبق إيهود باراك إلى إجراء "انتخابات الآن"، مشيرا إلى أن دخول الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، بحسب ما تعهدت الحكومة، لن يؤدي إلى القضاء على حركة حماس، لكن ذلك سيؤدي إلى عودة الأسرى في "نعوش".


وبعد أسابيع من التظاهرات كل سبت في تل أبيب، وحّد المعسكر المناهض للحكومة وعائلات المحتجزين جهودهما للتعبير عن غضبهما كل مساء منذ الأحد أمام الكنيست، حتى أن بعضهم يمضي ليلته في الخيم التي نُصبت في المكان.

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