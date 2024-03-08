الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدير "سي آي إيه" يصل الدوحة لمتابعة المفاوضات

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مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز (وكالة الأنباء الأوروبية)

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي تأكيده وصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى قطر، في محاولة قد تكون الأخيرة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

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وزار بيرنز، الذي يقود جهود التفاوض لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مصر الأربعاء الماضي، لكن من غير المتوقع أن يسافر إلى إسرائيل خلال هذه الزيارة للمنطقة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال -الأربعاء- إن واشنطن تعتقد أن العقبات التي واجهت المفاوضات بالقاهرة الأسبوع الماضي "ليست مستعصية على الحل"، مضيفا أنه يمكن التوصل لاتفاق.


غير أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت -تعليقا على وصول بيرنز للدوحة- إن إسرائيل غير متفائلة بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قريبا.

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