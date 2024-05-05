الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تسعى للتوسع في استحداث الأندية النهارية لكبار السن

وزارة التنمية الاجتماعية
زيارة تفقدية - وزيرة التنمية الاجتماعية الى احدى مراكز كبار السن

تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، واقع الخدمات المقدمة للمنتفعين في دار السلام للعجزة في عمان.


وقالت بني مصطفى، إن مهننة العمل الاجتماعي، التي تضمنها قانون التنمية الجديد، ستسهم في توفير كوادر فنية ومهنية متخصصة للتعامل مع كبار السن، وجرى تخصيص 10 بالمئة من عوائد اليانصيب الخيري لحساب كبار السن، تراعي الديمومة والمحافظة على مستوى وجودة الخدمات المقدمة إليهم بصورة مستمرة.

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وأشارت إلى أن هذه الزيارة، تأتي لمشاركة منتفعي الدار فرحتهم بمناسبة العيد المجيد، وهو ما دأبت عليه الوزارة دوماً من التواصل المستمر مع الفئات المستفيدة من خدمات الدور التطوعية والتابعة للوزارة.


ولفتت إلى سعي الوزارة للتوسع في استحداث الأندية النهارية لكبار السن، وتوفير أفضل الخدمات لهم.


من جهتها، قدمت مديرة دار السلام للعجزة في عمان، تيلدا ماري، إيجازا حول ما يتم توفيره لكبار السن من خدمات صحية واجتماعية ونفسية مجانية للمنتفعين، والأنشطة اللامنهجية المنفذة، لغايات النهوض بالخدمات المقدمة لكبار السن فيها.


يُشار إلى أن دار السلام للعجزة تأسست عام 1974 في العاصمة كمؤسسة خيرية تطوعية وذراع لراهبات مرسلات المحبة / راهبات الام تريزا ومقرها الهند، وتقدم الدار خدماتها في مجالات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لكبار السن، كما يتم إقامة الأنشطة الترفيهية للمسنين، انطلاقاً من رسالة الدار بتقديم الخدمات التطوعية المجانية للمنتفعين.

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