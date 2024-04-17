الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ 7 أكتوبر

جنود إسرائيليوم يتجمعون بالقرب من الحدود مع غزة - (أرشيفية) - (أ ف ب)
جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من الحدود مع غزة - (أرشيفية) - (أ ف ب)
ذكرت القناة "13" العبرية أن 7200 جريح أدخلوا إلى أقسام التأهيل منذ بداية الحرب على غزة.

وأضافت القناة أن ثلث هؤلاء الجرحى تطورت لديهم ردود فعل نفسية.اضافة اعلان
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