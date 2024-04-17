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الأربعاء 17 نيسان 2024
2:46 م
7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ 7 أكتوبر
جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من الحدود مع غزة - (أرشيفية) - (أ ف ب)
ذكرت القناة "13" العبرية أن 7200 جريح أدخلوا إلى أقسام التأهيل منذ بداية الحرب على غزة.
وأضافت القناة أن ثلث هؤلاء الجرحى تطورت لديهم ردود فعل نفسية.
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غزة
طوفان الاقصي
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