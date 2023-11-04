أبو السمن: التأخير في إنجاز مستشفى الأميرة بسمة الجديد لم يعد مقبولا

اضافة اعلان

وجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير من المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في جودة التنفيذ والمواد المستخدمة.وشدد أبو السمن خلال جولة هي الثالثة على المشروع خلال شهرين، على ضرورة تجاوز العقبات كافة أمام إنجاز المشروع، الذي قال إن التأخير في إنجازه لم يعد مقبولا.ودعا إلى تصويب الاختلالات بالمشروع، مؤكدا أنه سيزور المشروع شهريا حتى الانتهاء من الأعمال، وموجها مديرية الأبنية في الوزارة ومديرية أشغال محافظة إربد بتكثيف الزيارات الميدانية وتزويده بتقرير أسبوعي عن سير الأعمال والملاحظات التي يرصدونها.وقال أبو السمن إن الحكومة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 69 بالمئة، ومن المتوقع تسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران/ يونيو المقبل.وتبلغ كلفة المشروع نحو 90 مليون دينار، وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع، علما أنه يتكون من 9 طوابق؛ منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة، وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة، وطابق الخدمات، و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 540 سريرا.