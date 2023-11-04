السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السمن: التأخير في إنجاز مستشفى الأميرة بسمة الجديد لم يعد مقبولا

مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد
مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد
وجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير من المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في جودة التنفيذ والمواد المستخدمة.اضافة اعلان

وشدد أبو السمن خلال جولة هي الثالثة على المشروع خلال شهرين، على ضرورة تجاوز العقبات كافة أمام إنجاز المشروع، الذي قال إن التأخير في إنجازه لم يعد مقبولا.

ودعا إلى تصويب الاختلالات بالمشروع، مؤكدا أنه سيزور المشروع شهريا حتى الانتهاء من الأعمال، وموجها مديرية الأبنية في الوزارة ومديرية أشغال محافظة إربد بتكثيف الزيارات الميدانية وتزويده بتقرير أسبوعي عن سير الأعمال والملاحظات التي يرصدونها.

وقال أبو السمن إن الحكومة  تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 69 بالمئة، ومن المتوقع تسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 90 مليون دينار، وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع، علما أنه يتكون من 9 طوابق؛ منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة، وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة، وطابق الخدمات، و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 540 سريرا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
70% نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل طريق العارضة

70 % نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل طريق العارضة

17 تشرين الأول 2023
اجتماع يناقش تأهيل طريق "الكرك- الصافي" وإنارة طريق البحر الميت

توجيه حكومي بإجراء دراسات لتأهيل طريق "الكرك- الصافي" وإنارة "البحر الميت"

16 تشرين الأول 2023
أعمال صيانة لجسور وعبارات البحر الميت استعدادا للشتاء

أعمال صيانة لجسور وعبارات البحر الميت استعدادا للشتاء

15 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
طفل في غزة

مسيرة للقطاع الصحي من أمام النقابات باتجاه الأمم المتحدة الاثنين

منذ 7 دقيقة
العيسوي يلتقي وفدا من مراكز البرامج النسائية بمخيمات ومناطق تجمع اللاجئين الفلسطينيين

العيسوي يلتقي وفدا من مراكز البرامج النسائية بمخيمات ومناطق تجمع اللاجئين الفلسطينيين

منذ 51 دقيقة
وزراء الخارجية العرب يلتقون وزير الخارجية الأميركي في عمّان

وزراء الخارجية العرب لبلينكن: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل فوري لغزة

منذ2 ساعة
خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي.. عشائر الشيشان: نؤكد وقوفنا خلف الملك لوقف الحرب على غزة

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي.. عشائر الشيشان: نؤكد وقوفنا خلف الملك لوقف الحرب على غزة

منذ3 ساعة
عمان

أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين ومشمسة الثلاثاء

منذ9 ساعة
مخدرات مضبوطة

الجيش يعترض طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

02 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مآلات الحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات | منذ18 ساعة
image_1651523552181192326-1296x700

محلل عسكري إسرائيلي: إنجازات جيشنا "شكلية".. وحماس تقاتل ببسالة

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
 