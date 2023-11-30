الخميس 30 تشرين الثاني 2023
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أبو السمن: نولي الطرق الواصلة لمدينة العقبة اهتماما خاصا

طرق تفقّدها وزير الأشغال العامة يحيى أبو السمن
طرق تفقّدها وزير الأشغال العامة والإسكان م. ماهر أبو السمن
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس سير العمل في مشروع صيانة طريق العقبة الخلفي ومشروع إعادة تأهيل طريق النقب- الحميمة، مؤكدا أن وزارة الأشغال تولي الطرق الواصلة إلى مدينة العقبة اهتماما خاصا؛ نظرا لأهميتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.اضافة اعلان

وأضاف أبو السمن خلال جولة ميدانية، أن رسالة الوزارة تتمثل بربط المدن والقرى والتجمعات السكانية والاقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق المتميزة بمستوى عال من الجودة والمحافظة على ديمومتها ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.

وقال إن الوزارة ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تعزيز موقع المملكة ورفد مسار التنمية الاقتصادية ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتحديث وتحقيق الاستدامة وجذب الاستثمار.

ولفت أبو السمن إلى أن الطريق الصحراوي هو الشريان الرئيسي للمملكة، حيث يربط مدينة العقبة باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للأردن بالعاصمة عمان وبكافة المحافظات، وعليه فإن وزارة الأشغال تولي اهتماما كبيرا لهذا الطريق.

وكشف الوزير عن وجود خطط لاستكمال صيانة وتعبيد أجزاء أخرى من الطريق خلال العام 2024، لافتا إلى بعض الأجزاء في المنطقة الممتدة من المريغة إلى رأس النقب، وبعض الأجزاء في منطقة القويرة ومثلث رم.

وحول طريق العقبة الخلفي، أكد أن نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتأهيل الطريق بلغت نحو 90%؜ ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال كافة في المشروع خلال أسابيع وضمن المدة المقررة لتنفيذ الأعمال.

ويمتد المشروع من تقاطع وادي اليتم ولغاية تقاطع جسر الترخيص (البرديني)، وهو ممر اقتصادي حيوي حيث تسلكه الشاحنات من وإلى ميناء العقبة ويعد شريانًا حيويًا للميناء ومنطقة العقبة الاقتصادية والعديد من المنشآت الصناعية في العاصمة عمان ومحافظات المملكة.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد باشرت في شهر أيار/ مايو الماضي بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف للمسرب الأيسر من الطريق وأجزاء متفرقة من المسرب الأيمن وبطول إجمالي نحو 17 كلم وبكلفة بلغت 2.8 مليون دينار.

وعملت الوزارة على تجهيز تحويلات مرورية في مواقع العمل، وتقسيم العمل لعدة أجزاء لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق، حيث تم تجهيز التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة.

وشملت الأعمال في المشروع كشط طبقة الإسفلت السطحية وحقن الشقوق إن وجدت بعد الكشط وإصلاح أي هبوطات بسطح الخلطة الإسفلتية، إلى جانب رش طبقة إسفلت لاصقة محسنة، وتنفيذ طبقتين للخلطة الإسفلتية (رابطة وسطحية) بسمك 13 سم بعد الدحل، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية من أعمال تخطيط وتركيب عاكسات أرضية.

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