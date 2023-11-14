الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
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الأشغال تدعو المواطنين للإبلاغ عن الحالات الطارئة بالتزامن مع الظروف الجوية المتوقعة

أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)
أمطار غزيرة في عمّان - (أرشيفية للغد)
دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق بيانات إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان

وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات التي ترد إلى غرف العمليات المنتشرة في كل محافظات المملكة.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قد تفقد اليوم غرفة العمليات المركزية، حيث اطلع على جاهزية غرف الطوارئ واستعدادات المديريات للموسم المطري المقبل.

ودعت  الوزارة إلى الإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

طوارئ الوزارة/ غرفة العمليات الرئيسية: 065850111

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس آب): 0780377223

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158

غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون: 0787700258

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179
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