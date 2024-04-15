الإثنين 15 نيسان 2024
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المملكة تتأثر اليوم بحالة عدم استقرار جوي

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)

تتأثر المملكة اليوم الاثنين، تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر في المناطق الشرقية تمتد احيانا الى أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا.

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كما تسود رياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة، ومع ساعات المساء والليل تضعف فرص هطول الأمطار، وتتناقص كميات الغيوم، وتخف سرعة الرياح ويميل الطقس الى الاستقرار التدريجي.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.


وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


كما ويطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس الخميس، دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 10 وفي مرتفعات الشراة 19 - 9, وفي مناطق البادية 27 - 15 وفي مناطق السهول 24 - 14, وفي الأغوار الشمالية 30 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 17، وفي خليج العقبة 32 - 18 درجة مئوية.- (بترا)

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