الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أول منخفض بالمربعانية يرفع المعدل المطري وعجلون الأعلى هطولا

أمطار- (تعبيرية)
أمطار- (تعبيرية)

تأثرت المملكة منذ ساعات الليل من يوم الجمعة بمنخفض جوي وهو الأول في مربعانية الموسم الحالي 2023/ 2024، والذي أدى إلى هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، كانت غزيرة على فترات وبخاصة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب إن الهطولات المطرية تركزت في المناطق الشمالية؛ بما فيها الأغوار الشمالية والتي كانت الأشد غزارة في الهطولات المطرية، حيث سجلت محطة رصد جوي راس منيف أعلى مجموع مطري خلال 48 ساعة في المناطق الشمالية بلغ 100.1 ملم والذي يشكل ما نسبته 17% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي صما وبمجموع مطري بلغ 94.7 ملم والذي يشكل ما نسبته 21% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد إربد بمجموع مطري بلغ 83.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 79.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 21% من معدلها الموسمي العام.

وأفاد بأن العاصمة عمان سجلت محطة رصد جوي حدائق الحسين أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى بلغ 55.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 53.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 10% من معدلها الموسمي العام فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حتى صباح هذا اليوم أي هطولات مطرية.

وأضاف آل خطاب أن أمطار فترة المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما يحقق الأسبوع الأول من فترة المربعانية ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام، وقد حققت مجاميع الأمطار في المناطق الشمالية خلال 48 ساعة الماضية نصف الأمطار المفترض تحقيقها خلال المربعينية، كما حققت المناطق الوسطى ثلث مجموع الأمطار لفترة المربعينية.

ويبين الرسم البياني التالي وضع الموسم المطري الحالي حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم 24/12/2023 في أغلب مناطق المملكة:

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