الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

اجتماع في "تجارة عمان" اليوم.. هل يحصل متضررو القلاعية على التعويضات؟

أبقار - أرشيفية
أبقار - أرشيفية
 فيما يشكو مربو أبقار متضررون من وباء الحمى القلاعية، الذي تفشى في مزارعهم مؤخرا، من عدم وفاء وزارة الزراعة بوعودها في التعويض عن خسائرهم التي تكبدوها، حتى الآن، من المقرر أن يعقد اجتماع اليوم الاثنين، في غرفة تجارة عمان، بحضور وزيري الزراعة والصناعة والتجارة للبت بأمر صرف التعويضات.اضافة اعلان
وكانت وزارة الزراعة تبنت مبدأ تعويض المزارعين عن خسائرهم بسبب الوباء وتراجع إدرار الأبقار للحليب، وعقدت اجتماعات متتالية لهذه الغاية، إلا أن هذه الاجتماعات لم تسهم، بشكل حقيقي، في معالجة هذه القضية، خاصة وأنها قضية ملحة، تزيد من مشاكل القطاع بمرور الوقت.
رئيس جمعية منتجي الحليب الطازج مروان صوالحة، بين لـ"الغد"، أن هذا التراخي في التعامل مع قضيتهم، خلق مشاكل مالية كبيرة لهم، تمثلت بمطالبات مالية مستحقة عليهم لشركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية. 
وبين صوالحة أن ما وعدت به الوزارة من تعويضات مالية، يبلغ مليون دينار بدل نفوق فقط، وهو مبلغ لا يشكل غير 10 % من حجم الخسائر التي ألمت بمزارعهم، متسائلا لماذا لم يتم لغاية اليوم صرفها لهم.
وأضاف أن عدم تعويض الوزارة لهم، سيؤدي إلى عجزهم ماليا وتوقفهم عن شراء الأعلاف، في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، ومن ثم خروجهم من السوق وإغلاق مزارعهم. 
بدوره، قال رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين "تعرضنا بعد الجائحة لخسائر جسيمة، ولا بد من تعويضنا بسرعة للوفاء بالتزاماتنا، فمعظم المزارعين عليهم التزامات مع تجار الأعلاف، ولا بد من دعمهم".
وتابع أنه "تم التوافق مع وزارة الزراعة على منح قروض للمزارعين من خلال صندوق الإقراض الزراعي، بمبلغ 20 ألف دينار لكل مرب من دون فوائد، ورفع الحظر المفروض على مناطق الظليل والخالدية والحلابات، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد بنسبة 25 % من حيازات المزارع المتضررة من الحمى القلاعية، لكن تلك الخطوات ما تزال تراوح مكانها من دون تحديد سقف زمني للبدء بتنفيذها بشكل رسمي، ما يتسبب بخسائر إضافية للمزارعين".
وأشار الى أن الخسائر الفادحة هذه، التي تعرض لها مربو الأبقار، تنذر بأزمة اقتصادية، تستوجب من الجهات الرسمية المساهمة بشكل فاعل في توجيه الجهات ذات العلاقة بالعمل معا على معالجة الخلل، والبدء بتعويض المزراعين ضمن إطار زمني واضح يساعد في حماية المربين، وتعويضهم، حتى تعود عجلة الإنتاج، كما كانت قبل تفشي المرض في الأبقار.
وقال إن مبالغ طائلة تكبدها مربو الأبقار، في حين تتباطأ الحكومة بتنفيذ وعودها الخاصة بشأن التعويضات، لافتا الى أن هذا التباطؤ يأتي والمربون يطالبون بالتعويض عن الحليب والنفوق وفواتير الأدوية والمعقمات التي دفعت جراء تفشي الحمى القلاعية. 
وشدد الصوالحة وغباين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية حقيقية تجعل مربي الأبقار يشعرون بمساندة الحكومة لهم، بعيدا عن الخطاب الرسمي الذي يتبنى تشكيل اللجان والمزيد من الوقت الضائع في ظل أزمة معقدة مروا بها.
وفي سياق ذي صلة، يزيد استمرار تدفق حليب البودرة من دون رقابة حازمة إلى مصانع الألبان، واستخدامه بشكل غير قانوني في صناعة الألبان والأجبان، من تعقيد المشهد، ويحكم على هذا القطاع بالإعدام التدريجي، ما يستدعي تدخلا حكوميا سريعا ووازنا، يعيد الأمور إلى نصابها وفق المربين.
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة يترأس اجتماع الحكومة أمس-(بترا)

إقرار تعديل قائمة أسعار خدمات الربط المباشر منذ3 ساعة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

أحمد الصفدي يؤكد أهمية التعاون البرلماني مع السعودية منذ3 ساعة

تنقلات وتشكيلات إدارية ‏في وزارة الداخلية

"الداخلية": تسهيلات جديدة لأبناء القدس الشريف منذ3 ساعة

إحدى الغابات الحرجية في عجلون-(أرشيفية)

الحكومة تنهي الخلافات بشأن مسؤوليات تنفيذ "التحريج الوطني" منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بئر مخالفة في مزرعة بإحدى المحافظات-(بترا)

659 بئرا مخالفة.. "المعتدون" يسرقون مياه الشعب

منذ3 ساعة
العنف - أرشيفية

310 شكاوى لـ"الوطني لحقوق الإنسان" حول التمييز ضد المرأة

منذ3 ساعة
مدينة عمّان - (أرشيفية)

"مرصد" خاص بالمرأة قبل نهاية 2025

منذ3 ساعة
تنميط "ذوات الإعاقة" وجهل أهاليهن يدفعان للاعتداء على حقوقهن الجسدية

التنميط والجهل يدفعان للاعتداء على الحقوق الجسدية لـ"ذوات إعاقة"

منذ3 ساعة
ناشئ في أحد مراكز تحفيظ القرآن-(أرشيفية)

3000 مركز تحفيظ للقرآن تبدأ فعالياتها حتى 17 آب

منذ3 ساعة
كوادر صحية في أحد المستشفيات بعمان-(أرشيفية)

رفض واسع لأسس تعاقد "الصيادلة" و"التأمين"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يفعله الإسرائيليون أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

أولئك الأخطر على الإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إنجازات افتراضية

د.عاصم منصور |اليوم

إضاءات على الدرب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية.. الممر الوحيد

سميح المعايطة |اليوم

الوعي الموؤود في الطفولة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات | منذ3 ساعة
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
 