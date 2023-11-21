الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
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الأمن العام: استجبنا لـ20 ألف اتصال خلال المنخفض

الاستجابة لأحد البلاغات في جرش خلال المنخفض الجوي
الاستجابة لأحد البلاغات في جرش خلال المنخفض الجوي
أفادت مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام بأنها استجابت بشكل فوري وعلى مدار الساعة، للعديد من البلاغات الأمنية والإنسانية والمرورية خلال المنخفض الجوي الأخير.اضافة اعلان

وقال رئيس شعبة العمليات والسيطرة المقدم محمد أبو عرابي، إن مديرية العمليات والسيطرة رفعت جاهزيتها، وفعلت خططها الخاصة بالتعامل مع المنخفض، ما مكنها من الاستجابة لحوالي 20 ألف اتصال، نتج عنها ما يقارب 6500 بلاغ، وجرى التعامل معها بزمن قياسي من قبل مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام خلال فترة المنخفض الجوي.

وبين أن أغلب هذه البلاغات تركزت على التعامل مع حالات الإنقاذ والإخلاء، ومساعدة قاطني المنازل، ومستخدمي مركبات حاصرتها مياه الأمطار والسيول وإخلائهم إلى أماكن آمنة، مؤكدا أن المديرية حذرت مرات عدة قبل دخول المنخفض من خطر تشكل السيول وتجمع المياه.

وأضاف أن العديد من البلاغات جرى التعامل معها بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المتخصصة؛ مثل وزارة الأشغال العامة، والإدارة المحلية، وأمانة العاصمة، وشركة الكهرباء.

وأشار إلى جاهزية مديرية العمليات والسيطرة على مدار الساعة لتلقي أي اتصال على هاتف الطوارئ 911، داعيا المواطنين إلى عدم التردد بطلب المساعدة عند الضرورة. (بترا)
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