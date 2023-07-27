الحنيفات يفتتح محطة لإنتاج تقاوي البطاطا في "البحوث الزراعية"

عبد الله الربيحات

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عمان - قال وزير الزراعة خالد حنيفات إن الوزارة وضمن خطط التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة عملت مصفوفة تخدم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل وذلك عبر تطوير الإرشاد الزراعي وتقديم التمويل ورعاية الأفكار والبرامج والزراعات المهمة والتسويق من خلال شركة التسويق الزراعية.جاء ذلك خلال رعاية الحنيفات أمس حفل افتتاح محطة ريادية لإنتاج تقاوي البطاطا باستخدام تقنية الزراعة الهوائية وزراعة الأنسجة أحد المشاريع الريادية في حاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية.وثمن دور المركز في احتضان المشاريع الريادية من خلال حاضنة الابتكار الزراعي، والتي سيكون لها انعكاس واضح على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الجيدة من خلال تقليل فاتورة تقاوي البطاطا، ذات الدور الكبير في رفع قيمة مستلزمات الإنتاج بالنسبة لمحصول البطاطا بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها، حيث يستورد الأردن ما معدله 12 ألف طن بطاطا سنويا من دول العالم المختلفة.ودعا القطاع الخاص الى دعم وتبني مخرجات هذه التقنية الحديثة والتي هي نتاج الأفكار الأردنية الرائدة في توجيه القطاع نحو الاستثمار في الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والذي بدوره سيحقق الأمن الغذائي.من جهته أشار مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد إلى منظومة التحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات المستقبلية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه لتشكل خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي، ما يتطلب منا جميعاً البحث في حلول لإحداث تنمية زراعية شاملة من خلال توظيف الابتكار والإبداع في خدمة القطاع الزراعي.وأشار حداد إلى أن تكلفة استثمار رأس مال المشروع بلغت 400 ألف دينار خلال عامين، وأوجد 18 فرصة عمل لغاية هذه اللحظة، علاوة على إيجاد حلول لفاتورة تقاوي البطاطا، إضافة إلى جودة المنتج باستخدام أحدث التقنيات العالمية على أيدي خبراء أردنيين.ولفت إلى أن عدد المشاريع المحتضنة في حاضنة الابتكار الزراعي بلغ 55 مشروعا، وأن التقنية المستخدمة في إنتاج التقاوي ستزود المملكة بتقاوي بطاطا سليمة خالية من الأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية، والتخلص من مشاكل الذبول في محصول البطاطا، والذي يؤدي أحيانا إلى موته، حيث يقدم المركز جميع الإمكانات والحلول لدعم هذا المشروع الريادي من خلال مختبرات المركز الرائدة في زراعة الأنسجة، وخاصة مختبر زراعة الأنسجة الذي يعتبر من المختبرات الرائدة في تبني التقنيات الحديثة.بدوره بين مدير عام شركة التقنية لإنتاج التقاوي محمد ياسين، أن الشركة أسست بأيد وعقول أردنية عام 2019، وتهدف إلى إنتاج تقاوي البطاطا من خلال مشروعها ضمن حاضنة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية.وأضاف ياسين أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة منشأة متخصصة في إنتاج تقاوي البطاطا ابتداء من الأنسجة باستخدام تقنية الزراعة الهوائية Aeroponic وإكثارها في الحقول الزراعية، بحيث يكون إنتاجها مطابقا لشروط تداول تقاوي البطاطا في الأردن، حسب تعليمات رقم ز/28 لسنة 2016، وهي تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا، بحيث تكون أصنافا معتمدة وخالية من الأمراض الفيروسية والعفن وأمراض الذبول، ويكون ذلك من خلال إنتاج أصول ما قبل الأساس وتقاوي الأساس، وانتهاء بإنتاج تقاوي بطاطا المائدة من الأصناف المعتمدة في الأردن.‏ونوّه مدير عام الإقراض الزراعي محمد الدوجان إلى التعاون المستمر مع المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال دعم مشاريع حاضنة الابتكار الزراعي بقروض ميسرة بدون فوائد، حيث قُدم قرض لهذا المشروع بمبلغ 70 ألف دينار لغايات تمكين المشاريع الريادية التي يقودها المركز الوطني والتي سيكون لها انعكاس واضح على تطوير القطاع الزراعي.وأشار رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري الى دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الريادي في احتضان المشاريع الريادية وخلق فرص عمل لأبناء محافظة البلقاء.