الحنيفات: التعاونيات ترفد الاقتصاد وانعكاساتها إيجابية على المجتمع

عبدالله الربيحات

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قال وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، إن "التعاونيات من روافد الاقتصاد في العالم، لذا نسعى في الأردن لتعزيز وتطوير العمل التعاوني، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع والأفراد".جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، أعمال ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات الذي نظمته جمعية إدارة التنمية الحضرية، بالشراكة مع المؤسسة التعاونية في غرفة صناعة عمان.وقال إن الملتقى يمثل فرصة لمراجعة مسيرة عملنا التعاوني، لضمان استدامته وفق رؤية وخطوات عملية وهادفة، تستند في ذلك على مبدأي الشفافية والحوكمة، وأن انعقاد الملتقى، يهدف للتفكير خارج الصندوق، للنهوض بالتعاونيات وتحفيز الناجحة منها، بإيجاد جمعيات تعاونية نوعية.بدوره، أكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، أن انعقاد الملتقى، وتعزيز الشراكات "التعاونيات من أجل التنمية المستدامة"، ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، لدعم القطاع التعاوني عبر لجنة المبادرات الملكية، ومع الجهود الحكومية الرامية لتحقيق رفعة الحركة التعاونية الأردنية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع التعاوني في ناتج الدخل المحلي؛ وتعزيز إسهاماته في التنمية.وقال إن المؤسسة، تنظر بعين الأهمية إلى تعزيز الشراكة بين التعاونيات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية، لما لذلك من عائد بالنفع على الحركة التعاونية الأردنية، مضيفا أن المؤسسة تتطلع لمزيد من الانفتاح على الآخر، بما يخدم القطاع التعاوني والأعضاء التعاونيين والمجتمع المحلي.وأضاف، أن الحاجة لتعزيز العمل التعاوني، تزداد يوميا لدى المجتمعات والدول، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، لا سيما أزمة الغذاء التي تعاني منها دول عديدة، بالإضافة إلى انعدام الأمان الوظيفي، وتراجع المؤشرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.من جهته، تحدث مدير عام غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي، عن أهمية وجود جمعيات تعاونية مناطقية، تتولى مسؤولية تسويق المنتجات التعاونية في المنطقة الواحدة.وأشار الحسامي للتجربة الإيطالية، في إيجاد تعاونيات مناطقية، تقوم على تسويق المنتجات ضمن حدود منطقة وجود التعاونيات، مؤكدا ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل التعاوني الأردنية، والاستفادة من التجربة التعاونية في إيطاليا.وعلى هامش حفل افتتاح الملتقى، وقعت المؤسسة ونقابة المهندسين الزراعيين، مذكرة تفاهم لتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، وقعها الشلبي ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، تلتزم فيها المؤسسة، بتدريب 10 مهندسين زراعيين لـ3 أشهر في مديرياتها بالمحافظات.كما يشهد الملتقى، تعزيز الشراكات إطلاق منصة الخير الرقمية لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية إلكترونيا، والتي نفذتها جمعية ماحص السياحية التعاونية، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع المؤسسة العام الماضي.وشارك في فعاليات الملتقى، نحو 70 جمعية تعاونية من المحافظات، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسة وخبراء في العمل التعاوني؛ لمناقشة أوراق عمل متخصصة تبحث دور المنظمات الدولية، لإيجاد إستراتيجيات وخطط عمل لتحفيز التعاونيات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الشركات في المسؤولية المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة.وشهد الملتقى سلسلة جلسات حوارية، تناولت مواضيع متنوعة، ذات علاقة بالعمل التعاوني، وعرض نماذج لمساهمات الجمعيات التعاونية، بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمعات المحلية.يشار إلى أن الملتقى، عقد بالتزامن مع احتفال التحالف الدولي للتعاونيات للعام الحالي، باليوم الدولي للتعاونيات تحت شعار "التعاونيات من أجل التنمية المستدامة"، في مسعى منه لبلورة أفكار حول قضايا ذات علاقة بقطاع التعاون ومأسسته، والبحث عن وسائل فاعلة لبناء قدرات التعاونيات، واكتساب المهارات وتعزيز الشراكات بينها.