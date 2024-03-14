الصفدي: على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته لوقف الحرب على غزة

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وأكد الصفدي وكاغ ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.