الضمان: منح دراسية من 10 جهات تعليمية خاصة

اضافة اعلان

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة إن المؤسسة لا تألو جهداً بتوفير خدمات وامتيازات حصرية للمتقاعدين، وهذا ما تجلت نتائجه بإبرام 10 مذكرات تفاهم مع جامعات وكليات جامعية خاصة بهدف توفير منح دراسية وخصومات وتسهيلات على الرسوم الدراسية الجامعية لأبناء المتقاعدين.وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة كل مواطن أردني وتُعنى بشريحتين إحداهما المشتركون ويشكلون أكثر من مليون ونصف المليون مؤمن عليه والأخرى هم المتقاعدون وعددهم 230 ألف متقاعد فعّال حالياً، في حين أن المستحقين لحصص تقاعدية (الورثة) فبلغ عددهم 160 ألف مستحق.وعبّر عن شكره لما أبدته تلك الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الخاصة من روح التكافل والتضامن وبما قدمته من دعم على شكل منح دراسية ستخصص لأبناء المتقاعدين الأضعف اقتصادياً وذلك تعبيراً عنها بتحمل دور اجتماعي وإنساني هام، بالإضافة إلى تيسير دفع الأقساط الجامعية بتقسيطها من الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن توجهات المؤسسة تتبنى مجموعة من البرامج والمبادرات لخدمة المتقاعدين.وأوضح الطراونة أن التعاون المشترك بين تلك الجهات التعليمية لم ينحصر بتقديم منح دراسية فقط إلا أنه تضمن تقديم تسهيلات وخصومات على الرسوم الدراسية لأبناء المتقاعدين، كما أنه سينصب في مجال نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى الطلبة؛ لما يشكّله الضمان الاجتماعي من أهمية لتوعية شبابنا وشاباتنا بحقهم بالضمان أثناء الحياة العملية وبعد التقاعد، وما يوفره لهم من مظلة حماية في مواجهة الطوارئ الصحية ومخاطر العمل، وغيرها.وضمن هذا السياق؛ تقدم الطراونة بالشكر لما تم إنجازه في إعداد وتنسيق إجراءات ومتطلبات تدريس مادة الضمان الاجتماعي في الخطط الدراسية لدى تلك الجهات التعليمية، وكمتطلب إلزامي، إضافة إلى التعاون الكبير الذي أبدته تلك الجهات مع كوادر مؤسسة الضمان الاجتماعي في إعداد المادة العلمية، وإقرار ما تتطلبه الخطط الدراسية من إجراءات عملية وأكاديمية.وبيّن أن المنصة الإلكترونية التي سيتم إتاحتها عبر خدماتنا الإلكترونية ستبدأ باستقبال طلبات المنح الدراسية لأبناء المتقاعدين بعد إعلان نتائج الثانوية العامة هذا الصيف، وذلك عبر نظام يراعي الشفافية والعدالة ومبني على معايير نزيهة ومدروسة، موضحا أن الجهات التعليمية التي ستقدم تلك المنح انحصرت بكل من جامعة الزرقاء الأهلية، وعمان العربية، وعمان الأهلية، والعربية المفتوحة، والشرق الأوسط، وجدارا، وجرش الأهلية وكل من كلية عمون والخوارزمي ولومينوس الجامعية.من جانبه، أكد رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان الذي ألقى كلمة نيابة عن الجامعات والكليات الجامعية الخاصة على أهمية العلاقة الاستراتيجية والتشاركية التي تجمع الجهات التعليمية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وعلى ضرورة توسعة أوجه التعاون المشترك بين كافة الأطراف في مختلف المجالات ولا سيّما المجال الأكاديمي، وخصوصاً في إطار ما تقوم به الجامعات من دور مهم لخدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتها المتمثلة بتوفير فرص التعليم الجامعي لأفراد المجتمع وإعداد الخريجين مهنياً للانخراط في سوق العمل.يُشار إلى أن مذكرات التفاهم التي وقعتها مؤسسة الضمان مع الجهات التعليمية الخاصة ستنصب أيضاً بمجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس وموظفي المؤسسة.وفي نهاية اللقاء، قدم الطراونة دروعا تذكارية للجهات التعليمية الشريكة.