برنامج عمل الفاو في الأردن يستهدف 4 أولويات

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ووقع على الإطار كل من وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، بحضور مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دونيو والمدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر.يأتي برنامج عمل منظمة "الفاو" في الأردن بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة الأردنية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية.ويحدد الإطار البرامجي القُطري للأردن أربعة مجالات ذات أولوية حكومية لتوجيه شراكة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع الحكومة الأردنية ودعمها لها، وهو يعتمد على الدروس المستفادة من الإطار البرامجي القُطري السابق ويجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية ويستفيد من الخبرات الوطنية والإقليمية.وفيما يتعلق بأولويات عمل برنامج منظمة "الفاو" في الأردن، والنتائج الإنمائية المرجوة منه، فإن البرنامج يستهدف أربع أولويات: الأولوية الأولى، تحسين وزيادة إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلى الأسواق من خلال دعم رقمنة القطاع الزراعي واعتماد التكنولوجيات المبتكرة الحديثة على نطاق واسع.أما الأولوية الثانية، فتتمثل بضمان حوكمة النظم الغذائية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية للسياسات والممارسات القائمة على الأدلة في قطاع الزراعة، وتهدف جميعها لتوفير سبل الوصول ميسور التكلفة والموثوق والمستدام للأغذية الكافية والآمنة والمُغذية لجميع الناس في الأردن، وضمان الأمن الغذائي والتغذية.وحول الأولوية الثالثة، فهي تتمثل بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية النادرة والهشة، ودعم عوامل الحد من مخاطر الكوارث/ إدارة مخاطر الكوارث والإنذار المبكر لتوفير سبل عيش ريفية وشبه حضرية قادرة على الصمود.وفيما يتعلق بالأولوية الرابعة، فهي تحويل الأردن لمركز إقليمي للأمن الغذائي، وبناء محفظة الاستثمار للتنمية الزراعية، والحصول على التمويل وضمان تعزيز نظام الإحصاءات الزراعية.وقال ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، "ستقدم منظمة الأغذية والزراعة المزيد من الدعم للحكومة الأردنية للاستجابة للأولويات التي حددها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لسنة 2023-2025 من خلال استخدام تقنيات وممارسات زراعية مبتكرة ومستدامة ذكية مناخيًا، وتوفير فرص الأعمال الزراعية للقطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونهج تطوير سلسلة القيمة المتكامل لانتعاش سبل العيش وحمايتها."وسيساهم الإطار البرامجي القُطري بشكل فعال في تحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لسنة 2033، وسيدعم هذا الإطار الأهداف المحددة في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية؛ مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لسنة 2020-2025، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة لسنة 2022-2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لسنة (2021-2030).وسيولي الإطار البرامجي القُطري الأولوية الرئيسية للأهداف المحددة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لسنة 2023-2025، والاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن لسنة 2023-2040، والاستراتيجيات المختلفة لوزارة البيئة، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لسنة 2019-2025، والاستراتيجية الوطنية للتغذية التابعة لوزارة الصحة لسنة 2023-2030.ويراعي الإطار البرامجي القُطري التوصيات والرؤى الواردة في الاستعراض الوطني الطوعي للأردن لسنة 2022، وموجز السياسات الذي يحدد خطوات تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي للأردن في عام 2022 من قبل الأمم المتحدة، وإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لسنة 2023-2027. كما يضع في الاعتبار الخطط والاستراتيجيات القطاعية الأخرى ذات الصلة لضمان توفير الدعم الشامل والمتكامل.