بعد أجواء ماطرة.. "شمس قليلة" وارتفاع مرتقب على الحرارة

اضافة اعلان

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً، مع ظُهور كميات متفرقة من السحب.كما يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الخميس، وتكون الأجواء مشمسة ومائلة للبرودة.أما الجمعة، فيكون الطقس مائلا للبرودة، مع ظهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية.وتاليا تفاصيل الحالة الجوية للأيام القليلة المقبلة:يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أبرد من المعتاد بنحو درجتين مئويتين.ويبقى الطقس بارداً نسبياً الى بارد بوجهٍ عام وغائماً جزئيّاً، أجواء باردة نسبياً إلى باردة مع بقاء الفرصة واردة لهطول أمطار محلية في أجزاء من شمال ووسط المملكة.وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.يستقر الطقس في عموم المناطق ويكون بارداً بوجهٍ عام.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدلات لمثل هذا الوقت من العام.ويبقى الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام مع ظهور السحب المنخفضة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة السرعة.وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.يبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا وتكون أعلى بقليل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.ويكون الطقس غالباً مشمس وبارداً نسبياً في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، والبحر متوسط ارتفاع الموج (40-70 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.يبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ظهور السحب المرتفعة.وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل.ويكون الطقس مائلاً للبرودة إلى لطيف بوجه عام وغالباً غائما بسحب متوسطة وعالية.وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية مُعتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، والبحر متوسط ارتفاع الموج (40-70 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.يبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ظهور السحب المرتفعة.وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. والله أعلم.